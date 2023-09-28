曝兩岸觀光陷僵局原因　陸委會：再給對岸一點時間

陸委會上月宣布恢復兩岸觀光旅遊規劃，如今一個月準備期已滿，陸方仍無正面回應。陸委會副主委兼發言人詹志宏28日稱，大陸的部門與部門之間有不同的考量，需要時間協調，為了兩岸交流健康有續推動，「我們寧願多給他們一點點時間」。

詹志宏表示，一個月以來，主管機關都投入了相當多的精神，也召開多次會議，「我想已經做好準備」。

但在對岸方面，詹志宏認為，以中國大陸的運作體系，跨部會的政策協調往往需要多一點時間來考量，所以到目前為止，我方還未收到對方明確的回應。他進一步提到，旅行業者也不斷利用機會前往大陸，跟陸方主管部門官員面對面表達訴求。

至於外界憂心恰逢選舉年，兩岸觀光旅遊進一步開放是否無望，詹志宏說，對於兩岸交流，我方希望能逐步恢復，但也知道大陸的部門與部門之間有不同的考量，「這需要時間」，也看過很多個案，是因為陸方部門之間缺乏協調，發生不好的後果，所以為了讓兩岸交流能健康有續推動，「我們寧願多給他們一點點時間」，且在中國大陸未有正式、明確回覆前，陸委會不做太多揣測。

據陸委會上月公布規劃，兩岸團體旅遊方面，將採「逐步漸進」方式，自8月24日起展開一個月的準備期，待陸方有正面回應後，即可訂定實施時間。其中，陸籍團客來台，初期每日限額二千人次，利用小三通到金門、馬祖旅行人數另計；我方組團赴大陸，依對等原則，初期每日亦以二千人次為原則。

不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨再次表示，要民進黨取消一切的人為限制，並稱台灣對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件，名為放寬、實則加強限控。但，交通部長王國材也說，中國大陸不能把這個當作藉口，認為只要雙方交流沒問題，2,000人的限制隨時能調整，應先有好的開始。

記者會上，就立委陳玉珍指出，小三通已有開放港澳、外籍人士使用，陸委會也加以證實。詹志宏說，疫情前確實有很少量的港澳、外籍人士經福建地區，透過小三通往返兩岸，因此在跟主管機關移民署討論後，決定這部分先來執行，至於大陸人士的部分，「我們以後再做檢討」。

詹志宏也提到，自9月1日起，我方恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光申請後，截至昨日，申請人數已超過1萬人，實際抵台者超過一千人。