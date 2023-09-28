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連三漲！陸境內航線燃油附加費10月5日起單程最高573元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸國內航線燃油附加費10月5日再上調，將創今年以來新高。（中新網）
陸國內航線燃油附加費10月5日再上調，將創今年以來新高。（中新網）

大陸機票燃油附加費今年將迎來第3次調漲，大陸多家OTA平台及機票代理處表示，已收到部分航空公司通知，自10月5日（出票日期）起，在800公里（含）以下航線的每位旅客將收取人民幣70元（台幣309元，下同）燃油附加費。而800公里以上的航線，每位旅客則需收取130元（台幣573元）燃油附加費。

綜合第一財經、澎湃新聞指出，這項調整標準為2023年以來燃油附加費的第3次上漲，較上月的徵收標準分別又漲了10和20元，超過去年年底的60元和120元的高位。報導提醒，10月「十一」假期有相關需求的旅客，可於10月5日前訂票可省到10至20元。

由於燃油附加費的提高，亦使得大陸「十一」長假期間及之後的出行稅費成本再增加。此前，由於今年是中秋和「十一」疊加的8天長假，連假期間的機票不含稅價早已再創新高，不少大陸熱門城市的機票提前預訂量已超過疫情前2019年的同期。

據航旅縱橫的統計數據，顯示9月29日至10月6日期間，大陸境內航線機票平均支付價格（不含稅）約為1,119元，較2019年同期有較顯著上漲。而航班管家的數據也指出，截至9月27日，連假期間的大陸境內機票訂單較今年五一增長1.2倍。而大陸境內機票（經濟艙）均價1,078元，年比2022年「十一」增加逾4成以上。

此外，航空相關人員早前曾表示，大陸國內航線的燃油附加費徵收採取的是與航空煤油價格連動機制，受油價波動影響，各家航司都會隨之調整。且為一定程度降低航油價格波動風險，保障航空公司經營，航空公司可自主確定國內航線旅客燃油附加費收取標準。

據了解，自去年8月5日至今年8月前，大陸境內航班機票燃油附加費徵收標準持續下修。然而卻在今年8月5日起，首次迎來上漲，上調至30元和60元。隨後又在9月5日，第二次上調至60元和110元。接著於10月5日起，將迎來第三次調漲，將調整至70元和130元。

機票 航線

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