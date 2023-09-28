許家印傳遭監視居住 恒大股價大跌

大陸大型地產商中國恒大危機持續擴大，恒大董事會主席許家印傳出日前已遭警方「監視居住」在北京居所，部分行動自由遭到限制。受此消息影響，「恒大系」股票昨日集體大跌。其中，中國恒大重挫約百分之十九，恒大物業跌幅也近百分之十四點五。

彭博引述知情人士說法指出，許家印於日前遭警方帶走，目前在指定地點監視居住，但尚不清楚原因為何。報導強調，在中國大陸，警方這一行動並非正式逮捕，所以也不代表許家印會被起訴。

根據大陸「刑事訴訟法」，「監視居住」要求許家印交出護照和身分證，未經批准不得離開居住地，也不得與其他人會面或聯繫。但監視居住最長不得超過六個月。

自恒大股票於二○二二年三月廿一日停牌以來，許家印公開現身多在恒大內部的保交樓專題會、月度工作會議上。大陸媒體曾報導，許家印常駐廣州，每天都會到公司處理公司事務，與過往不同的是，不得隨意與外人見面。

在停牌超過十七個月後，中國恒大已於八月廿八日復牌，但公司營運情況與財務仍未見起色。恒大上周五晚間突然發布公告稱，鑑於銷售情況不如預期，有必要重新審視境外重組條款，取消原定廿五、廿六日舉行的境外債重組會議。

本月十六日，恒大財富總經理杜亮等人遭深圳公安採取刑事強制措施。消息稱，恒大財富此次被捕人員都是管理階層。財新英文網日前報導，中國恒大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮也已被控制或帶走。

香港經濟日報引述知情人士說法指出，許家印已缺席恒大最近兩次例會。但對於許家印遭監視居住一事，至截稿恒大仍無正式公告，大陸主要媒體也未見相關報導。