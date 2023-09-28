北京辦公樓市場 淨吸納量回升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年第三季，隨著大陸經濟回暖的積極因素增多，北京辦公樓市場需求逐步釋放。

中新社報導，全球多元化專業服務與投資管理公司高力國際在26日舉行的記者會上指出，三季度北京辦公樓市場淨吸納量快速回升。

高力國際中國區辦公樓研究負責人兼華北區研究部董事陸明表示，從甲級寫字樓（辦公樓）市場來看，三季度是今年新增供應入市最集中的一個時間段，合計超過44萬平方公尺（不包含非市場化的自用樓宇和大宗買賣交易樓宇），占全年新入市甲級寫字樓總量的66%。在需求表現方面，三季度甲級寫字樓淨吸納量大幅回升至16.8萬平方公尺。

陸明解釋，三季度淨吸納量大幅回升主要由新項目預租去化所致。三季度入市的新項目預租去化達到16.9萬平方公尺。市場需求亦呈現逐步改善的趨勢。雖然存量項目空置面積未實現去化，但相較過去兩個季度負5萬至負6萬平方公尺左右的淨吸納量水平，三季度北京辦公樓市場需求確實在觸底恢復中。

北京 記者會

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