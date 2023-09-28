陸多項稅費優惠 延續實施

中國大陸財政部、國家稅務總局等部門26日再次公布，延續實施多項稅費優惠政策。這些政策涉及國產抗愛滋病病毒藥品、文化企業、北方冬季供暖等，相關政策大都執行至2027年底。

中新社報導，其中，主要包括：繼續對大陸國產抗愛滋病病毒藥品免徵生產環節和流通環節增值稅。享受免徵增值稅政策的國產抗愛滋病病毒藥品，須為各省（自治區、直轄市）愛滋病藥品管理部門按照政府採購有關規定採購的，並向愛滋病病毒感染者和病人免費提供的抗愛滋病病毒藥品。

對電影主管部門（包括大陸中央、省、地市及縣級）按照職能權限批准從事電影製片、發行、放映的電影集團公司、電影製片廠及其他電影企業取得的銷售電影拷貝（含數位拷貝）收入、轉讓電影版權（包括轉讓和許可使用）收入、電影發行收入以及在農村取得的電影放映收入，免徵增值稅。