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AI大模型 為自駕車按下加速鍵

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
AI大模型加速推進中國大陸汽車行業智能化。圖為貴陽數博會上，參觀者在展館內參觀體驗自動駕駛智能汽車。（新華社）
AI大模型加速推進中國大陸汽車行業智能化。圖為貴陽數博會上，參觀者在展館內參觀體驗自動駕駛智能汽車。（新華社）

未來的城市交通可能是這樣的：車輛之間能夠相互「溝通」，提前預知前方路況並做出及時反應；車輛駕駛人員可在行進中放鬆片刻；交通成本降低，安全事故減少，城市交通效率提高……

新華社報導，這一切可能，都源於汽車的日趨智能化。AI大模型的快速發展和廣泛應用，為中國大陸汽車行業高度智能化按下「加速鍵」。

日前在北京召開的2023世界智能網聯汽車大會上，大陸工業和信息化部副部長辛國斌介紹，2023年上半年，大陸具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比達到42.4%。

早期的自動駕駛更多是基於傳感器與深度學習算法的融合，存在對高精度地圖過於依賴、成本過高等問題。中國汽車工業協會總監韓昭表示，今年以來，隨著生成式人工智能技術的發展，自動駕駛也開始向端到端大模型方式演進。

據了解，特斯拉發布的FSD V12版本已實現端到端的AI自動駕駛方案；商湯科技推出「日日新SenseNova大模型」體系，可提供智能化多模態的人車交互體驗；阿里巴巴宣布AliOS智能汽車操作系統已接入通義千問大模型測試；東風日產、紅旗、長城等多家車企宣布接入百度的「文心一言」等。

中國大陸汽車企業也在應用AI大模型解決自動駕駛問題，通過大量數據的注入推動模型成長、優化算法，提升汽車智能化水平。

2022年4月，北京成為大陸首個開啟乘用車無人化運營試點的城市，百度、小馬智行獲批「無人化載人示範應用通知書」。

百度集團資深副總裁李震宇表示，過去一年，百度的「蘿蔔快跑」無人車隊在運營面積、單量和車輛數上都有了大幅增長。截至今年6月30日，「蘿蔔快跑」累計為公眾提供服務超過330萬次。

算法、算力、數據等是AI大模型與汽車行業融合的基礎。多家大陸汽車企業正在軟體、算法等方面重點布局，未來更多研發投入將向智能網聯技術領域傾斜，聚力攻關核心技術。

業內認為，AI大模型技術初步落地，加速智能網聯技術晉級，將會對智能網聯汽車的發展起到加速推動作用。近兩年來，不少大陸汽車企業在AI大模型領域進行大量投入，通過AI大模型實現了文本生成能力、多模態感知能力、智能駕駛數據生成能力等，實現了百億乃至千億級別參數覆蓋。

百度 北京

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