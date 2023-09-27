評侯友宜訪美 國台辦喊：回到體現一中的九二共識
國民黨總統候選人侯友宜日前訪美，提出包括嚇阻、對話、降低緊張的「3D戰略」，並堅持中華民國主權獨立與自由民主制度，堅決反對台獨和一國兩制。對此，大陸國台辦朱鳳蓮27日喊話，回到體現「一個中國原則」的「九二共識」上來，兩岸關係就能重回和平發展正確軌道，台海和平穩定將得到切實保障。
朱鳳蓮27日主持大陸國台辦例行記者會，會上台灣媒體關切，如何評價侯友宜訪美期間提出的「3D戰略」，以及相關兩岸論述。
朱鳳蓮回應表示，堅持「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，也是台海和平穩定的關鍵。
她接著說，回到體現「一個中國原則」的「九二共識」上來，兩岸關係就能重回和平發展正確軌道，台海和平穩定將得到切實保障。
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