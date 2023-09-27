「恒大破產、禁台芒果進口」中國影響台灣經濟？2023前五大熱議原因揭曉

中國經濟疲軟成因第一名是？

中國各項經濟數據顯示，內外循環均欲振乏力，由中國媒體人民日報社主導的「中國經濟論壇」於2023年6月報告指出，中國經濟正面臨「各種風險顯化與矛盾的爆發期」，相關痛點與難點集中反映在「五個二十％」，包括青年失業、地方政府債務等五大領域的壓力「已突破自我修復能力」，若政府不及時介入，恐形成惡性循環。中央大學經濟系教授邱俊榮認為，中國房市波動可能對台沒直接影響，但中國房市代表中國經濟縮影，原本大家對中國經濟表現看法分歧，但隨著恒大以及碧桂園債務危機的案例出現，讓中國經濟負面走向被確定。

中國不僅國內經濟亮紅燈，與美國的競爭也引起各界矚目。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真認為，即便美中領導人拜習會見面，還是無法扭轉雙方在全球政經爭霸問題，美中科技戰將升溫。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出五大網友最常討論的中國經濟疲軟的原因，你最常聽到哪個討論？

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No.5 房市波動

中融國際信託2023年8月驚傳暴雷，因投資房地產受累，至少有人民幣3500億元（約新台幣1.54兆元）的信託產品暫停兌付。市場盛傳還有3家信託公司停兌，形容中國版「雷曼風暴」要來了。對此，PTT有網友表示，「房地產爆雷不稀奇，現在蔓延到信託公司，地產公司向信託公司融資，結果就爆炸了」、「前進中國就是被坑殺，再鼓吹投資中國、錢進中國啊」。

至於中國房企暴雷是否會影響台灣？台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台灣金融業曝險部位並不大，這幾年兩岸緊張，大家知道風險大，銀行界都有風險管控。另外，她認為台灣房地產業者不像中國的經營模式，加上我國政府有管控房地產，沒讓房地產業者過度抄作，不至於出現債務危機或爛尾樓。

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No.4 集體供應鏈

美中科技戰持續開打，全球供應鏈面臨重組，台灣企業逐漸撤離中國減少投資。雖然美中官員多次會面，但雙方對彼此的管控似乎沒有停歇。美國商務部長雷蒙多2023年8月底曾訪問中國，但華為在美國3年晶片封鎖下，依然推出新款5G手機。

對此，劉佩真表示，華為推出新機叫陣美國意味濃厚，美國將採取更大管制力道，使台灣半導體承受不確定性因子，讓供應鏈處於波動狀態。她認為美中科技戰造成供應鏈移動，過去外資集結中國，現在轉往東南亞，連陸資也往東南亞移動。

雷蒙多指出，美國目前過度依賴外國製造晶片，若台灣晶片斷供，美國經濟就將立即陷入深度衰退。對此，有網友表示，「翻譯：趕快來美國設廠」；也有人認為，「其實跟中國合作才能免於戰爭」。

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No.3 兩岸關係

自2016年起，北京當局除了在國際外交上打壓民進黨政府，造成蔡英文上任後7年內斷交9國，在經濟層面也採取措施。例如2022年8月美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，引起中國的激烈反應，除了「圍台軍演」，還暫停對台灣出口天然砂以及暫停台灣葡萄柚、檸檬、橙子等柑橘類水果、漁產品進口。

中國商務部2023年8月宣布對台灣生產的聚碳酸酯（PC）課徵反傾銷稅，產業界面臨苦戰。外界認為中國此舉具有政治意涵，聚碳酸酯為ECFA早收清單小項之一，關稅減讓紅利不再，早收清單保護傘無效了。對此，有網友認為，「哪有什麼紅利，只有紅色圈套」、「反正簽了也都不算」。

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No.2 旅遊業

新冠疫情解封以來，台灣旅行業者期盼兩岸觀光能夠盡快開放，賺取觀光財。2023年5月國台辦宣布，恢復旅行社經營台灣居民到中國團隊遊業務。但當時台灣對中國仍有禁團令，中國也尚未開放陸客來台，觀光局長張錫聰表示，恢復兩岸市場要對等雙向，禁團令將在兩岸協商後才會解除，希望兩岸同步開放。

對此，有網友表示，「陸客訪台，台灣經濟起飛」、「好不容易日月潭沒中國客，以後開放就不去了！」。後來陸委會於2023年8月宣布9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台觀光。交通部觀光局表示，接下來研議兩岸旅遊團解禁，初期規畫中國團客以及台灣人組團赴中國的旅客人數為每天各2000人。

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No.1 貿易依賴

根據財政部公布的最新出口統計，8月對中國與香港佔總出口額34.7％，相較近10年來年平均40%來說，來到相對低點。雖然目前台灣對中國貿易依賴下降中，但還是遠勝過第二大出口國美國的13%。當中國 7月以「台灣的水果有介殼蟲」為由，宣布暫停台灣芒果進口時，引發不少網友怒火，「又來了」、「選前的花樣」。

其實中國並非只禁止進口而沒有解禁過台灣農產品，2023年6月中國恢復台灣釋迦輸陸，國台辦發言人朱鳳蓮指出，台東縣長饒慶鈴等人多次向中國請求恢復台灣釋迦輸陸，並改善品質確保輸往中國釋迦安全。對此，有網友認為，「台東縣府為釋迦農開闢出另一條路，針對問題解決問題比較重要，而不是一味怪老共」。

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DV小學堂：中國五大經濟問題

德國媒體《世界報》2023年8月發表一篇以「中國突然間面臨崩潰」為題的文章，在談到中國政府時，內文提及「在這個危機時刻，專制政權的弊端正在顯現，尤其是因為它現在完全與習近平主席保持一致，而習近平主席的決定完全不可預測。正如他在疫情期間幾乎在一夜之間從全面封鎖突然轉向全面取消所有措施一樣，他在其他方面的行為也反復無常。」

中國一直是全球經濟成長引擎，但新冠疫情後，中國經濟放緩令國際領導人和投資人震驚。以下為中國經濟面臨的五大問題，帶您一文了解概況。

1.資本外流

當一國發生資本外流時，將嚴重影響於該國投資的投資人，因他們所持有的資產價格會被低估。此外，資本外流也會影響匯率，造成該國貨幣貶值，長期而言該國的進口成本將會上升。中國人民大學教授劉曉光6月分析，當前中國經濟面臨「5個20％」，青年失業率、工業利潤年減幅度全超過20%，人民幣持續貶值，就連擁有不少人民幣的俄羅斯也加入拋售行列。

中國當局為防止資本外流，採取強硬監管立場，中國投資人廣為愛用的兩大跨境網路券商富途控股與老虎證券，於中國應用程式商店下架。據了解，富途與老虎證券的中國業務一直處於灰色地帶，他們讓數以百萬本地投資人逃避資本管制，在香港與紐約等市場交易股票。

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2.銀行危機

房地產占中國GDP約3成左右，對中國的經濟具有一定影響力。中國四大國營銀行之一的建設銀行，2023年5月傳出凍結雲南地區存戶的金融卡。財經評論家汪潔民認為，「有人懷疑雲南整個省財政出問題，中國第一個財政出問題就是地產出問題，省政府沒錢收， 建設銀行又是做貸款的，是否藉由斷掉金融卡，讓資金稍微喘息，這可能是主要原因。」

中國各銀行面向房地產行業的風險正在增加，日本經濟新聞指出，截至2022年底，中國工商銀行等四大銀行面向房地產業的不良債權餘額比上年大增60％，創下最近10年來的最高紀錄。不良債權是指借款人未能按照借貸合約的約定，達到還款本金和利息的能力，通常因長期欠款或無法按時償還貸款所導致的債務。

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3.青年失業率

中國青年失業率2023年6 月飆破21.3%，原訂8月要公布的青年失業率，卻罕見暫停發布。對此，中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，暫停發布青年失業率的主因是經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。中國青年失業率高目前一般認為是疫後復甦不力，但同樣經歷3年疫情，台灣青年失業率僅11%多，中國卻是台灣近2倍。

中國國家統計局於9月表示，8月份失業率下降，但當局並沒有提供任何具體數據。中國現在出現了一個新名詞——「慢就業」。中國一份網路問卷指出，有38%的大學畢業生選擇「慢就業」，引起網友質疑是將「就業難」說成是「慢就業」，根本就是「喪事喜辦」。

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4.房地產危機

中國房地產龍頭恒大集團，自2021年起就深陷債務危機，雖然恒大試圖力挽狂瀾，仍無法負擔10兆負債 ，於2023年8月聲請破產。此外，中國最大房地產開發商碧桂園也爆發財務危機，於2023年8月初傳出無法支付債券利息，面臨違約風險。各界擔憂房地產動盪可能引爆中國的金融危機，並衝擊已經陷入困境的中國經濟。

過去20年來中國經濟迅速發展，助長了房市熱潮，促使建商大量舉債推動建案。為了降低房地產業負債帶來的金融風險，北京當局於2020年推出控制高槓桿產業債務水準的「三條紅線」政策，導致負債累累的恒大因此被限制借入新債，並最終造成債務違約。

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5.地方財政危機

中國各省的巨額債務已成為中共的緊迫問題，地方政府債務估計高達人民幣 94 兆元（約新台幣 414 兆元），財政收入下降，又有固定支出，因此借錢保持運作，但現在恐怕連利息都無法償還。根據中國地方政府年度預算報告，中國各省2022年光在購買疫苗和快篩劑、建方艙醫院等疫情防控措施面，就至少花費人民幣3520億元（約新台幣1.5兆元），而中央政府為刺激經濟而減稅降費，更使地方財政收入減少。

中國地方政府債務極高占比由銀行等金融機構持有，因此地方政府債務風險相當於金融風險。中國地方政府債務狀況分布不均，部分地方政府償債能力弱、債務風險高，引發市場擔憂。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年09月21日，共約9個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中國影響台灣經濟原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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