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中汽協回應歐盟反補貼調查：必給全球電動車發展蒙上陰影
據大陸新華社昨深夜報導，中國汽車工業協會26日發文稱，中歐汽車產業有著廣泛的合作空間和共同利益，雙方深入合作四十多年，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。 期待歐盟積極考慮中方意見，審慎對中國電動汽車產品發起反補貼調查和採取限制措施，避免破壞中歐汽車產業鏈互利共贏的良好發展勢頭。
中汽協在文中提出，中國是全球競爭最激烈的電動車市場，是全球電動汽車行業的「健身中心」。 多年來，中國電動汽車行業通過艱苦努力、勤奮務實、勇擔風險，憑藉自身實力贏得競爭優勢。 歐盟以所謂「公平競爭」為理由，試圖限制中國電動汽車在歐盟的發展，是嚴重的保護主義行為，必將給全球電動汽車的發展蒙上陰影，延緩包括歐盟在內的全球電動汽車行業的發展進程，對全球碳中和願景的實現造成負面影響。
報導稱，中汽協在文中表示，希望歐方審慎使用貿易救濟措施，中國汽車行業將始終秉持開放合作的態度，歡迎歐盟汽車企業進一步擴大對華投資，包括電動汽車在內的投資。
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