四川鑫豪斯 預計11月投產

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
四川鑫豪斯能源設備智慧製造中心已具雛形。圖／本報四川德陽傳真
四川鑫豪斯能源設備智慧製造中心已具雛形。圖／本報四川德陽傳真

日前，在四川省德陽市凱州新城，四川鑫豪斯能源設備智慧製造中心項目已初具雛形，現場大型機械來回穿梭，260名工人不間斷施工。

據悉，該項目是四川省重點項目，今年2月開工建設，目前18棟廠房的鋼構已安裝完成，將要交付的3棟廠房，目前整體屋面已完成施工、預計今年11月投產，明年9月項目全面竣工達產。

據了解，四川鑫豪斯能源設備智慧製造中心項目總投資30億元人民幣，是目前四川最大的能源設備製造項目，將新建燃氣探測器、氣體警報系統、管道燃氣自閉閥等能源設備生產線50條，配套建設模具製造、精密機械加工中心等。項目達產後，將實現年產燃氣警報等能源設備零配件530噸，預計新增產值36億元、新增稅收1.2億元。

項目的高質量推進，得益於當地不斷優化的營商環境。據悉該項目從接觸到簽約僅44天，從敲定實施到完成備案審批、規劃手續辦理、用地等工作，採取「跟蹤式」、「保姆式」服務，用最短時間完成各項工作，確保順利開工、投產運行。

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