陽澄湖大閘蟹豐收 價格降一成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
今年的陽澄湖大閘蟹於9月25日正式開捕。資料圖為當地蟹農的捕撈過程。（新華社資料照）
今年的陽澄湖大閘蟹於9月25日正式開捕。資料圖為當地蟹農的捕撈過程。（新華社資料照）

一年一度的陽澄湖大閘蟹25日開捕。今年因優越的氣候條件和合適的捕撈時間，使得這批蟹迎來三年最大豐產，其整體規格、成熟度、品質也都優於往年。由於豐產，價格也有回落。

觀察者網報導，由於今年極端天氣少，適宜大閘蟹生長，再加上精心維護，圍網養殖區域平均畝產180至190斤，較去年相比增長了30%，可以說無論是產量還是品質，都達到新高度。

水產專家表示，今年中秋節晚，大閘蟹成熟度高，大規格的大閘蟹比去年多。

據上觀新聞報導，今年陽澄湖大閘蟹量質齊升：總產量預計在1.1萬噸左右，較去年增加約0.16萬噸，為近三年最高。

得益於高溫天數比往年少，降雨量適中，受颱風影響較少，大閘蟹生長良好，規格達到6兩左右的公蟹和4兩左右的母蟹，明顯多於往年。

大閘蟹的豐產，帶來了開捕價格和售價的回落。陽澄湖大閘蟹產銷旺季，也成為行業企業角逐的舞台。

例如在零售方面，京東超市生鮮業務部總經理金吉壽表示，今年陽澄湖大閘蟹的價格較往年直降10%，同品質的情況下挑戰市場最低售價。

大閘蟹存活的「黃金期」是72小時，在物流方面，企業之間也在拚服務。上海、蘇州等城市的消費者還能通過京東物流享受6小時極速送達，實現「早上還在塘，晚上就上桌」。

順豐布局100多個攬收點，增加20台無人車串點接駁，在收派兩端投入充足的專業包材、自動化設備、冷運專車等資源，讓蟹農可以隨時隨地打包寄件。

在江蘇宿遷的「霸王蟹」也迎來最大豐收季，產量預估在6.5萬噸，與去年相比，霸王蟹品質和產量都明顯提高。宿遷市副市長閆輝表示，將為宿遷霸王蟹將舉行專場推介、購銷合同簽約、知名主播分享，以及名特優農產品展示展銷等活動，帶動宿遷特色農產品銷售，提升宿遷乃至江蘇特色農產品美譽度和影響力。

大閘蟹 售價

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