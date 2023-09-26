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歐盟對陸電動車發起反補貼 王文濤向歐盟貿易專員表達不滿

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸商務部長王文濤（右）會見來訪的歐盟官員。（中新社）
大陸商務部長王文濤（右）會見來訪的歐盟官員。（中新社）

大陸商務部部長王文濤24日在北京與來訪的歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談。雙方就電動汽車、5G等議題深入交換意見。當中王文濤就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查一事，表達嚴正關切和強烈不滿。

大陸商務部網站26日公佈商務部長王文濤24日與細節。

報導稱，雙方圍繞第十次中歐經貿高層對話籌備，重點就電動汽車、5G等議題深入交換了意見。

王文濤表示，中方高度重視中歐經貿關係。近期，中國國務院發佈了優化外商投資環境24條政策措施，相關部門正認真落實，將為包括歐企在內的外資企業提供市場化、法治化、國際化營商環境。商務部將繼續通過外資企業圓桌會制度、外資投訴中心等機制及時聽取包括歐企在內的外資企業訴求，積極推動解決困難。

王文濤重點就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查表達嚴正關切和強烈不滿。王文濤表示，中國電動汽車快速發展，依靠的是研發創新、自由競爭和完備的產業體系。歐方擬進行的反補貼調查是貿易保護主義行為，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定。希望歐方與中方開展對話磋商，嚴格遵守世貿組織相關規則，以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易摩擦。

東布羅夫斯基斯表示，歐中關係充滿活力，中國是歐盟重要貿易夥伴。歐方高度肯定中方推出的優化外商投資環境24條措施，期待其為歐企帶來更好營商環境。歐方願與中方就電動汽車反補貼調查事進行充分磋商，將在恪守世貿組織規則的基礎上開展調查，保障調查透明度。

電動汽車 外資 歐盟 大陸商務部

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