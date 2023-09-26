阿里宣布分拆菜鳥赴港上市 有望成全球智慧物流第一股

阿里巴巴26日在港交所公告，公司擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥。阿里目前擁有菜鳥約69.54%的股份，分拆完成後將繼續持有其50%以上的股份，因此菜鳥仍將為阿里巴巴的子公司。

阿里巴巴今年5月宣布，盒馬、菜鳥等業務將啟動探索上市進程，其中菜鳥預計在未來12-18個月內完成上市動作。距離5月才過了4個月，阿里26日就宣布要分拆菜鳥將成為阿里巴巴分拆組織改革後首個上市的公司，領先於盒馬、阿里雲等業務公司。

菜鳥集團成立於2013年，菜鳥集團董事長為蔡崇信，CEO為萬霖。

蔡崇信日前表示，經過十年的發展，智慧物流已經成為每一個訂單包裹後的物流基因。今年正值菜鳥成立十周年，阿里巴巴集團將始終支持菜鳥的發展，菜鳥將持續投入建設物流能力，具體舉措有三：第一，立足中國根基，著眼全球市場，構建全球化物流網路。第二，進一步擴大數位化智慧化的領先性，保持作為智慧物流領先企業的科技本色。第三，全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中錘煉物流能力。

8月10日，阿里巴巴集團發布2024財年一季度（即今年4至6月）財報顯示，菜鳥集團單季度營收人民幣231億元，年增34%。菜鳥繼續增強物流能力，國際快遞推出「全球五日達」，海外分撥中心增至18個，國內優選倉配「半日達」極速體驗覆蓋重點8城。優質服務加上科技引領的運營優化，菜鳥本季度盈利能力也得到改善。

根據阿里巴巴財報，2021財年至2023財年，菜鳥集團的總營收分別為人民幣527億元、668億元和775億元。2024財年第一季度（即今年4至6月），菜鳥的營收年增34%至231億元，營收增速進一步擴大，經調整後EBITA為人民幣8.7億元。

菜鳥正在建設一張全球領先的智慧物流網路，國際物流服務是菜鳥集團的優勢，2023財年菜鳥日均處理跨境和國際包裹量超400萬個。菜鳥26日也宣布聯合國際數位商業集團旗下速賣通，正式宣布上線「全球5日達」國際快遞快線產品，首批落地英國、西班牙、荷蘭、比利時和韓國5國，可在5個工作日收到來自中國的包裹，這在全球跨境電商物流領域都是領先的極短時間。目前，菜鳥國際快遞物流網路覆蓋全球200多個國家和地區。