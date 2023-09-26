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軌道在上列車在下 中國首條「空軌」武漢開通

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸首條營運的空軌—武漢光谷空軌旅遊線26日正式開通。（圖／取自《武漢發布》）
中國大陸首條營運的空軌—武漢光谷空軌旅遊線26日正式開通。（圖／取自《武漢發布》）

中國大陸第一條空中軌道（簡稱「空軌」）—武漢光谷空軌旅遊線，26日10時正式開通。根據武漢市人民政府新聞辦公室微信公眾號《武漢發布》的消息，武漢光谷空軌旅遊線全長10.5公里，共設6個站點，採全自動無人駕駛模式，最高運行時速60公里，初期採2節編組，最多能容納220餘人。

《武漢發布》形容，搭乘空軌可以體驗「人在空中遊，景在窗外動」的科幻感。

空軌是指懸掛式單軌交通系統。軌道在列車上方，由鋼鐵或水泥立柱支撐在空中，為適用於中小城市的公共交通工具。相較於一般的軌道交通，空軌具備興建成本低、工程速度快、佔地面積小、適應複雜地形等特點，但也存在運量有限，以及遇突發狀況不易迅速處理等問題。

由於武漢光谷空軌旅遊線是大陸第一條正式營運的空軌，預估在即將到來的「十一」長假期間將吸引大批遊客前來體驗。因此武漢方面也提醒，因空軌各站點周邊停車較難，建議盡量乘坐公共交通前來搭乘。

空軌具備興建成本低、工程速度快、佔地面積小、適應複雜地形等特點。（圖／取自《武漢發布》）
空軌具備興建成本低、工程速度快、佔地面積小、適應複雜地形等特點。（圖／取自《武漢發布》）

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