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PAR在滬召開 推動全球港口綠色發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年全球港口管理局圓桌會議（PAR）24日在上海召開，這是上海首次承辦該會議。會上透露，過去40多年來，上海港已與世界23個港口建立了友好港關係，開展了廣泛而深入的合作。　　

中新社報導，發言嘉賓來自不同國家和組織，甚至參與議題不同，但普遍對港口綠色化發展表現出較高關注，並認為國際合作是實現低碳的重要途徑。

「我相信每個人都必須明白船隻是從一個港口到另一個港口的。比如船舶想使用陸上電力供應驅動，那這些船要在世界範圍內使用相同的插座和系統」。漢堡港務局（HPA）首席執行官延斯．邁爾認為，「要確保全球港口都使用同樣的技術和標準，因為氣候變化和低碳不是某地的工作，是我們共同面對的挑戰」。

上海港擴大「朋友圈」，側重綠色航運方面的合作。上海國際港務（集團）股份有限公司董事長顧金山表示，降低碳排放，提升港口效率，實現港口的綠色、智慧發展，是全球港口共同的目標。

會議期間，上海港與瑞典哥德堡港就綠色港口合作舉辦了推介會，兩港宣布將進一步加強在綠色港口領域的合作，並共同推動全球港口綠色低碳發展。

同時，上海港與新加坡港、德國漢堡港、美國長灘港就深化港口友好關係簽署了合作備忘錄，為進一步加強上海港與全球各港口之間務實交流合作，提升全球港口綜合服務水平和能級打下基礎。

另外，上海港到洛杉磯港綠色航運走廊建設也在持續推進。同期在滬舉行的2023北外灘國際航運論壇上，上海市副市長張小宏表示，上海要持續探索構建智慧綠色航運發展機制，加快綠色甲醇等船用新能源布局，加快建設綠色港口、智慧機場，推動航運業智慧綠色轉型。

上海 漢堡 保全

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