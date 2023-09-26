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華為首推智能車 放話超越Model S
華為昨舉行新品發布會，發布新款汽車產品，宣布將於十一月推出華為與奇瑞汽車研發的首款華為智選轎車「智界Ｓ7」。華為「終端ＢＧ」ＣＥＯ余承東稱，智界Ｓ7將在各個規格上超越特斯拉的Model S。華為還將在十二月發布「問界Ｍ9」，余承東稱，將會是「（人民幣）一千萬元以內最好的ＳＵＶ」。
華為日前才推出Mate60系列新手機，搭載支援5Ｇ網路的麒麟9000s晶片，被視為針對蘋果手機，昨發布會又宣布將推出首款智能車，還稱超越特斯拉的Model S，明顯劍指全球最大電動車廠特斯拉。
余承東昨稱，智界Ｓ7定位為「高能大空間智慧轎跑」，搭載華為高階智能駕駛，擁有越級空間和無憂超長續航。至於問界Ｍ9，將搭載華為智能汽車技術解決方案等科技。
據陸媒報導，智界Ｓ7在動力方面搭載寧德時代磷酸鐵鋰或三元鋰+磷酸鐵錳鋰電池及華為電機。十一月中開始交車。
此前推出Mate60系列，余承東說，相關產品廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。但發布會並未就Mate60系列的處理器、晶片等規格做出說明。
除了智能車，發布會還推出全新高端品牌「ULTIMATE DESIGN非凡大師」，並由港星劉德華擔任品牌大使。該品牌推出「Mate60 RS」手機，定價在人民幣一點一萬至一點三萬之間。還推出了包括高端黃金智慧手表等新品。
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