中歐經貿交鋒 將設金融監理小組

中國大陸國務院副總理何立峰昨在北京與歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯主持中歐經貿高層對話，何立峰表示希望歐盟取消對中國高科技產品的限制，並稱強烈不滿歐盟計畫調查中國對電動車產業的補貼。杜姆布羅夫斯基斯則坦言，在中國的歐企對愈來愈多的營商環境問題感到擔憂。中歐雙方將成立金融監理工作小組。

綜合香港01和路透報導，何立峰在中歐經貿對話上表示，中國希望歐盟取消對中國高科技產品的限制。他還說，雙方同意共同努力，穩定供應鏈並反對脫鉤。

杜姆布羅夫斯基斯指出，需改善歐洲醫療器材的採購准入。中歐有必要恢復定期交流，包括經濟金融對話及宏觀經濟對話。

兩人在會面中同意繼續討論中歐原材料供應鏈透明度機制。雙方並將成立金融監理工作小組。

何立峰對歐盟有關中國電動車補貼的調查表達關注。並稱中方願認真考慮，讓更多歐盟註冊銀行進入中國。中方同意加快第二批地理標誌的制定，同意實施中歐地理標誌協定，以及擴大自歐盟進口貨品。中方將派團隊前往歐盟成員國，對嬰兒奶粉進行檢查。

何立峰還稱，中方歡迎締結投資便利化協定。雙方會共同應對包括國際糧食及能源危機在內的全球挑戰，並將加強宏觀經濟政策合作與協調。中方同意與歐盟展開六個新領域合作。

昨截稿前，大陸商務部尚未發布經貿對話內容。

針對歐盟擬對大陸電動車發起反補貼調查，大陸外交部發言人汪文斌昨回應，中方一貫反對各種形式的貿易保護主義，歐盟方面採取的有關措施不利於全球汽車產業鏈、供應鏈穩定。

杜姆布羅夫斯基斯昨在北京清大發表演說，批評中國新修訂反間諜法，其模糊性留下太多解釋空間，導致歐洲企業很難理解自己的合規義務，大為降低商業信心並阻礙對中國的新投資。但他也說，無意切斷與中國關係。