華為新品齊發 推出超高端品牌

華為昨（25）日舉行秋季新品發布會，展出智慧手機、黃金手表、平板電腦、電視、耳機、觸控筆及智慧眼鏡等產品以及預告將發表新款智慧汽車，並推出全新超高端品牌「ULTIMATE DESIGN非凡大師」。

華為終端BG CEO余承東表示，華為Mate 60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。鴻蒙HarmonyOS 4目前升級設備數達6,000萬個，每天增加120萬用戶。

會上發布全新超高端品牌「ULTIMATE DESIGN非凡大師」，並由港星劉德華擔任品牌大使。該品牌首發兩款產品：一款是「華為 Mate 60 RS」手機，隨後官網發布定價，16+512GB規格的定價人民幣11,999元（約新台幣5萬元），16+1TB定價人民幣12,999元（約新台幣5.5萬元），於25日18時08分開啟預約，28日正式發售；另一款則是華為首款高端黃金智慧手表，表圈純手工鑲嵌六段18K黃金，同時支持雙向北斗衛星通訊、百米深潛防水。主要面向各領域精英人士。

在耳機方面，華為旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3正式發布。該產品搭載麒麟A2晶片，並應用了星閃連接核心技術和藍牙技術，將物理頻寬提升四倍、抗干擾能力提升二倍。