大陸政協主席：堅持九二共識、推進統一

北京官方25日舉行大陸的「國慶招待會」，大陸全國政協主席王滬寧就台灣議題強調，「將深入貫徹『新時代黨解決台灣問題的總體方略』，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業」。

據央視新聞消息，上述招待會是於人民大會堂舉辦，由大陸全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯等單位聯合舉行。招待會由中共政治局委員兼大陸外長王毅主持，除了大陸高官外，有約1,100名港澳台僑各界代表出席。

王滬寧致詞時表示，大陸將深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

同時他也提到，將繼續全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，著力發展壯大「愛國、愛港、愛澳」力量；並將繼續「全面貫徹落黨和國家僑務政策，形成同心共圓中國夢的強大合力」。

公開資料顯示，這是近年大陸全國政協主席在「國慶招待會」上，罕見公開宣示要「堅定不移推進祖國統一大業」。

此前，2022年的「國慶招待會」上，時任大陸全國政協主席汪洋強調將堅持一個中國原則和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展；祖國統一勢不可擋，「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗。

2021年汪洋則說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展、融合發展，落實和完善惠台利民政策，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，堅決反對任何外部勢力干涉。當前台海形勢依然嚴峻，但時和勢始終在主張國家統一的力量這一邊，解決台灣問題的主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。

2020年汪洋指出，世界上只有一個中國，兩岸同胞都是中國人。堅定不移貫徹中共中央對台工作大政方針，願與台灣各政黨、團體和人士在堅持「九二共識」的基礎上開展對話溝通。「台獨」是絕路，任何「台獨」分裂圖謀和行徑都是非法無效的。