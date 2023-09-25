快訊

買26元飲品中獎！7-ELEVEN統一發票開出 千萬大獎落這些門市

踢爆進口蛋遭恐嚇 「Lin bay好油」公布律師聲明已提告：謝謝各位關心

「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為發布頂級旗艦新機Mate 60 RS 售價4.4萬元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為推出Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS，售價約人民幣1萬元。（圖／取自微博）
華為推出Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS，售價約人民幣1萬元。（圖／取自微博）

華為25日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，其中，最受矚目的是Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS。新機將採用麒麟9000s處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，售價約人民幣1萬元（約合新台幣4.4萬元）。

據每日經濟新聞報導，市場預計，華為將在發布會上推出七款新品，包括智能手機、平板電腦、智能電視、智能手表、耳機和其他智能配件。其中最受期待的是Mate系列真正的底牌Mate 60 RS。

據網上流傳的疑似Mate 60 RS照片，大陸網友紛紛議論手機背面的八角型鏡頭組設計，不少人認為有梭有角的設計充滿高級感和獨特性，很有帥氣。

據《中關村在線》報導，Mate 60 RS將搭戴麒麟9000s處理器，配備16GB RAM和1TB儲存，支援衛星通話，並具有玄黑配色。預計螢幕尺寸為6.82吋，續航方面將搭載5000mAh大電池，並支援88W有線超級快充和50W無線超級快充。預計Mate 60 RS保時捷設計定價將在人民幣1萬元左右。

另據《快科技報導》的消息，華為Mate 60 RS將是Mate 60系列最高端的「機皇」產品。在外觀設計、配置上進一步升級，將直接衝擊iPhone 15 Pro Max。

此外，華為此次推出的MatePad Pro 13.2也廣受受關注，因該機是首款搭載「星閃」技術的平板。這是新一代近距離無線連接技術，相比傳統無線連接，星閃功耗降低60%，數傳速率高6倍，時延降低至1/30，連接數達到10倍。

同時，MatePad Pro 13.2將支持全新的華為手寫筆，通過星閃連接來達到更低的延遲，媲美實體紙筆的書寫體驗，同時還更省電。

華為 Mate 60 Pro

延伸閱讀

華為新品發布會今日下午登場 百餘家媒體將現場直播

華為搶工 中介直接殺到東莞蘋果代工大本營門口

經濟日報社論／從華為新手機看美中科技戰走向

任正非談話再曝光：面對美打壓 華為會越困難也越興盛

相關新聞

華為發布頂級旗艦新機Mate 60 RS 售價4.4萬元

華為25日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，其中，最受矚目的是Mate系列的頂級旗艦新機Mate 60 RS。新機...

大陸買氣超熱！入門款iPhone 15交貨時間增3倍 Pro Max等候時間破紀錄

iPhone 15在中國大陸熱賣，入門款機種在當地的交貨時間增加三倍，頂規的Pro Max等候時間更寫下新紀錄，顯示買氣...

陸專家楊偉民：僅靠宏觀調控不能解決當前經濟問題

中共中央財經領導小組前副主任、全國政協經濟委員會副主任楊偉民指出，現在大陸經濟面臨的新問題和挑戰，僅靠宏觀調控、僅靠財政...

國產C919獲海外首張訂單 汶萊騏驥航空買15架

汶萊騏驥航空（GallopAir）日前與中國商飛簽署30架飛機的採購意向書，該合約價值達20億美元，交易內含15架中國商...

中國空屋過剩 前高官揭：14億人也住不完 甚至可容納30億人

中國近年出台多項新政策刺激房市，但28城平均空置率達12%，看在前官員眼裡，房地產供應已過剩。國家統計局前副局長賀鏗直言...

香港機場重奪亞洲最佳 連續第2年獲中國最佳機場

香港疫後全面復常，航空交通量亦持續增長。香港國際機場上月錄得客運量399.6萬人次，日均客運量約13萬人次，已回復至疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦