快訊

數位原生世代揭密／斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

被高市府「連開6罰單」總金額破千萬！涂萬財神隱關機 員工低調都答這句

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京酒店推超小1.8坪「樓梯間房」惹議 一晚價格要價2800元！

香港01／ 范玉瑩
北京有一飯店推超小1.8坪「樓梯間房」，在大陸黃金週期間，該房型一晚價格已漲至新台幣2859元。圖／擷自「香港01」
北京有一飯店推超小1.8坪「樓梯間房」，在大陸黃金週期間，該房型一晚價格已漲至新台幣2859元。圖／擷自「香港01」

大陸黃金週（指大陸國慶連假）將至，不少酒店價格水漲船高。近日，北京一酒店推出單人6平米（1.8坪）「樓梯間房」引發關注討論。該房型的床邊有一段步行樓梯、封閉窗，空間看起來相當狹小。據悉，該房型平時價格約為人民幣188元（約新台幣827元）一晚，而黃金週期間，價格最高已漲至650元（約新台幣2859元）一晚。對此，有網友質疑房間是否通過消防安全檢查。

綜合陸媒報導，根據網路即時預定資訊顯示，該酒店位於大陸北京雅寶路。這種1米床的單人房平時最低價格為188元（約新台幣827元）1晚，而黃金週期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至650元（約新台幣2859元）1晚。其他如特價房、大床房的價格平時在300元（約新台幣1319元）左右，黃金周期間則漲到600多元（約新台幣2639元）。

根據資料照顯示，該房間雖有安裝空調等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面僅有一個木板搭建的小桌台，下方一個垃圾桶。若要去到床上，還需要步行下一段樓梯。

對此，酒店品牌方表示，該酒店確實有上述單人房型，存在樓梯，房間很小，酒店很少有這類房型，但因價格較低，可滿足一些特定客戶的需求。對於網友質疑的是否通過消防檢查的問題，酒店方表示，所有正常上架的房型都有提前規劃，通過品牌方的審核檢測，如果消防不過關的話，是無法正常營業的。

新聞一出，許多網友認為該房間小到像是消防通道，「假的吧，這可是消防通道呀」、「住洗浴中心都比這好」、「看守所住一晚都比這好吧」、「六平米是算上樓梯的建面吧…」、「可以預見國慶各大景區那個人流量」。

延伸閱讀：

英夫婦住平價酒店　投訴勁污糟似廢墟要求退款　酒店拒賠仲咁解釋

一家三口酒店Check-in被攔下　因只訂1間雙人房出事：從未遇過！

文章授權轉載自《香港01》

酒店 北京

相關新聞

華為秋季新品發布會 有什麼黑科技及新看點？

大陸科技巨頭華為於25日14時30分舉行秋季新品發布會，會上發布新品涵蓋智慧手機、手表、眼鏡與耳機等終端產品，有超過2,...

華為預告HarmonyOS NEXT將發布 「純鴻蒙」時代開啟？

華為秋季發布會25日在深圳舉行，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，鴻蒙Harmony...

新品絕口不提手機、不提晶片 華為發布了個寂寞？

各界矚目的華為2023秋季新品發布會25日登場，但全場發布會卻絕口未提手機、更未提晶片，讓大陸網友十分失望，大呼不如不看...

北京酒店推超小1.8坪「樓梯間房」惹議 一晚價格要價2800元！

大陸黃金週（指大陸國慶連假）將至，不少酒店價格水漲船高。近日，北京一酒店推出單人6平米（1.8坪）「樓梯間房」引發關注討論。該房型的床邊有一段步行樓梯、封閉窗，空間看起來相當狹小。據悉，該房型平時價格約為人民幣188元（約新台幣827元）一晚，而黃金週期間，價格最高已漲至650元（約新台幣2859元）一晚。對此，有網友質疑房間是否通過消防安全檢查。

搶錢？長假1房難求 6平米「樓梯間房」1晚650

中國8天長假將至，出遊需求爆量，許多民眾嘆酒店不是漲翻天價就是一房難求。北京一間快捷酒店就順勢推出「樓梯間房」，大小僅6...

四大挑戰罩頂 香港正失去全球購物天堂光環

在新冠防疫封閉邊境幾年後，香港今年重啟邊境以來，一直在苦於重拾全球零售天堂的吸引力，經濟卻反而益加仰賴中國大陸遊客，也顯示香港正在失去往日全球購物天堂的光環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦