北京酒店推超小1.8坪「樓梯間房」惹議 一晚價格要價2800元！

大陸黃金週（指大陸國慶連假）將至，不少酒店價格水漲船高。近日，北京一酒店推出單人6平米（1.8坪）「樓梯間房」引發關注討論。該房型的床邊有一段步行樓梯、封閉窗，空間看起來相當狹小。據悉，該房型平時價格約為人民幣188元（約新台幣827元）一晚，而黃金週期間，價格最高已漲至650元（約新台幣2859元）一晚。對此，有網友質疑房間是否通過消防安全檢查。

綜合陸媒報導，根據網路即時預定資訊顯示，該酒店位於大陸北京雅寶路。這種1米床的單人房平時最低價格為188元（約新台幣827元）1晚，而黃金週期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至650元（約新台幣2859元）1晚。其他如特價房、大床房的價格平時在300元（約新台幣1319元）左右，黃金周期間則漲到600多元（約新台幣2639元）。

根據資料照顯示，該房間雖有安裝空調等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面僅有一個木板搭建的小桌台，下方一個垃圾桶。若要去到床上，還需要步行下一段樓梯。

對此，酒店品牌方表示，該酒店確實有上述單人房型，存在樓梯，房間很小，酒店很少有這類房型，但因價格較低，可滿足一些特定客戶的需求。對於網友質疑的是否通過消防檢查的問題，酒店方表示，所有正常上架的房型都有提前規劃，通過品牌方的審核檢測，如果消防不過關的話，是無法正常營業的。

新聞一出，許多網友認為該房間小到像是消防通道，「假的吧，這可是消防通道呀」、「住洗浴中心都比這好」、「看守所住一晚都比這好吧」、「六平米是算上樓梯的建面吧…」、「可以預見國慶各大景區那個人流量」。

延伸閱讀：

英夫婦住平價酒店 投訴勁污糟似廢墟要求退款 酒店拒賠仲咁解釋

一家三口酒店Check-in被攔下 因只訂1間雙人房出事：從未遇過！

文章授權轉載自《香港01》