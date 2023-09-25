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數位人民幣推境外卡「先充後用」 便利境外旅客消費

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
境外人士現在只要先下載APP並註冊，綁定Visa和Mastercard的境外卡為錢包加值，就可以在大陸使用數位人民幣消費。（新華社）
境外人士現在只要先下載APP並註冊，綁定Visa和Mastercard的境外卡為錢包加值，就可以在大陸使用數位人民幣消費。（新華社）

為方便國際旅客在中國大陸旅遊時使用數位人民幣，數位人民幣App日前上線境外卡「先充後用」功能，境外訪華人士只要下載數位人民幣App，使用境外手機號碼註冊並開通數位人民幣錢包後，先透過Visa和Mastercard的境外卡為錢包加值，就可以使用數位人民幣消費。

不少國際旅客要前往大陸旅遊時，最煩惱的問題就是支付問題。《第一財經》報導，此次「先充後用」的功能與早前服務境外人士加值的「隨用隨充」功能相比，「先充後用」功能上線後，境外訪華人士可像大陸用戶一樣，使用數位人民幣錢包快付等更為便利的線上支付方式。

若後續錢包中有餘額，還可存回至民眾的境外卡裡。同時，境外訪問大陸人士也可前往銀行服務網點，以現金為數位人民幣錢包加值。

報導提到，除數位人民幣APP外，境外人士也可以申請數字人民幣「硬錢包」用於日常支付。

數位人民幣

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