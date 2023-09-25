快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸「十一」長假將至 東京、首爾為境外遊熱門地

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸即將到來的「十一」長假，東京與首爾是大陸民眾海外旅遊的熱門選擇。 圖為東京淺草寺。（歐新社）
中國大陸即將到來的「十一」長假，東京與首爾是大陸民眾海外旅遊的熱門選擇。 圖為東京淺草寺。（歐新社）

大陸「十一」黃金周即將到來，由於中秋節加上「十一」共有八天連假，是中國大陸今年最長的連假，預估將有大批民眾出遊，大陸全國鐵路估計將發送旅客1.9億人次，並有2,100萬人選擇搭乘飛機出行。大陸境內的新疆、境外的東京和首爾，為今年「十一」長假熱門旅遊目的地。

大陸中秋暨「十一」假期本周五（9月29日）開始，至10月6日結束，共計八天，被稱為「加強版黃金周」。這也是今年中國最後一個長假，可望成為遊客全年最集中出遊的時段。新華網引述中國旅遊研究院院長戴斌稱，此次中秋加「十一」長假，將是史上熱度最高的一次「十一」黃金周。

綜合彭博社、《證券時報》報導，大陸民航局預估，長假期間預計將有2,100萬名旅客乘坐客機出行。民航部門將日均確保國內客運航班1萬4,000班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年「十一」假期增長18%、17%。

除民航外，還有大量旅客選擇火車出行。中國鐵路部門從9月15日開始發售十一黃金周假期第一天，即9月29日的車票，當日售票量達到2287.7萬張，創單日售票量歷史新高。

中國國家鐵路集團有限公司估計，今年黃金周大陸全國鐵路預計發送旅客1.9億人次。

由於假期長，長途旅遊也成為不少大陸民眾的選擇。ForwardKeys的數據顯示，37%的旅客計劃在目的地停留六到八晚，比疫情前的2019年增加了三個百分點。

線上旅遊機構同程旅遊表示，票價上漲在一定程度上反映了中國一些較偏遠的目的地越來越受歡迎。其中新疆、西藏、青海、寧夏和黑龍江等地最受歡迎，尤其新疆旅遊的搜索量比一年前增加逾10倍。

此外，也有不少大陸民眾選擇境外遊，東京等航線的機票價格也不斷攀升。

黃金周 中秋節

延伸閱讀

中日韓領導人會議可望恢復 三國外交官員首爾會商

大陸AI市場 晶片大咖卡位

推進大陸西部外貿升級 世界500強高管提建言

藥華 血癌新藥拚攻陸

相關新聞

微信佔用大量手機記憶體 陸網民怒：資源被霸佔又不敢刪

下載使用騰訊旗下通信軟體「微信」要小心了！微信近日再因其會佔用大量手機記憶體，再度成為大陸網友熱烈討論話題，並登上微博熱...

華為新品發布會今日下午登場 百餘家媒體將現場直播

大陸通訊設備巨頭華為25日下午將在深圳舉行新品發布會，這一天正好是華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大、回到中國大陸的兩周...

數位人民幣推境外卡「先充後用」 便利境外旅客消費

為方便國際旅客在中國大陸旅遊時使用數位人民幣，數位人民幣App日前上線境外卡「先充後用」功能，境外訪華人士只要下載數位人...

林毅夫：中國不會重蹈日本經濟衰退覆轍

90年代日本房地產高速發展，後來泡沫破滅，日本進入經濟衰退時代。去年起，大陸多個民營房企爆發信貸危機，對於有觀點稱中國可...

大陸「十一」長假將至 東京、首爾為境外遊熱門地

大陸「十一」黃金周即將到來，由於中秋節加上「十一」共有八天連假，是中國大陸今年最長的連假，預估將有大批民眾出遊，大陸全國...

陸國安部：網上交友、聊天、兼職 都可能是間諜陷阱

中國大陸近年來高度提防境外間諜滲透，大陸國家安全部25日發文提醒大陸民眾，網路低利貸款、網上交友、網上兼職、網上代寫、網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦