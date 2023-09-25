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陸今降房貸利率 上億人受惠

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸今日起調降房貸，平均降幅約○點八個百分點，外界估計將有數千萬戶、上億居民有感，若搭配「認房不認貸」政策，借款人減輕房貸負擔的效果將更明顯。

第一財經報導，中國人民銀行（陸央行）八月底印發「關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知」，支持鼓勵銀行與借款人協商調整存量首套住房貸款利率，從九月廿五日開始調降房貸。

中新社報導，接近監管部門人士透露，既有首套房個人房貸利率調降後，大陸全國數千萬戶、上億居民的財務負擔將明顯減輕，而且平均降幅約○點八個百分點，以人民幣一百萬元（約台幣四四○萬元）、廿五年期、原利率百分之五點一的房貸為例，假設利率降至百分之四點三，可節省借款人利息支出每年逾五千元。

中國人民銀行 利息

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