房貸利率調降 上億人有感

中國大陸今（25）日調降房貸，平均降幅約0.8個百分點，外界估計將有數千萬戶、上億居民有感，若搭配「認房不認貸」政策，借款人減輕房貸負擔的效果將更明顯。

第一財經報導，中國人民銀行在8月31日印發《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，要求按照市場化、法治化原則，支持鼓勵銀行與借款人協商調整存量首套住房貸款利率。並從25日開始調降房貸。

中新社報導，接近監管部門的人士透露，既有首套房個人房貸利率調降後，全國數千萬戶、上億居民的財務負擔將明顯減輕，而且平均降幅約0.8個百分點，以人民幣100萬元（約新台幣440萬元）、25年期、原利率5.1%的尚未還清房貸為例，假設利率降至4.3%，可節省借款人利息支出每年逾5,000元。

此次存量房貸的調整範圍為普通純商業性個人住房貸款、公積金組合貸款中的商業性個人住房貸款，且須為首套住房貸款，這其中包括首套房以及二套轉首套。

其中，原貸款發放時執行首套房貸利率標準的存量房貸客戶，銀行25日將在後台批量操作，無需客戶申請，調整後當日生效。調整成功後，各家銀行將或是短信告知，或是客戶可通過手機銀行App、小程式等查詢利率調整結果及最新還款計畫。

而對於二套轉首套、不良貸款歸還積欠本息及當前執行固定利率或基準利率定價的存量房貸客戶，則需要借款人主動提出申請，25日開放申請。

星圖金融研究院副院長薛洪言表示，下調存量房貸利率的核心目的有二：一是減緩提前還貸潮；二是刺激消費。其中，減緩提前還貸潮是一個更直觀量化指標。

薛洪言認為，如果存量房貸調降全面落地後，10月、11月提前還貸現象還是很多，不排除繼續推出更大力度的利率調降政策。