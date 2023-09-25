世界地熱大會在北京舉行 東方汽輪機優勢亮相

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方汽輪機亮相2023年世界地熱大會，圖為東方汽輪機展台。圖／本報四川德陽傳真
東方汽輪機亮相2023年世界地熱大會，圖為東方汽輪機展台。圖／本報四川德陽傳真

2023年世界地熱大會近日在北京舉行，這是大陸首次承辦此項國際盛會。大會以「清潔地熱、綠色地球」為主題，來自54個國家的1400餘名嘉賓出席。總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）攜優勢技術參加大會。

會議期間，東方汽輪機展出了閃蒸型地熱發電技術、ORC地熱發電技術、地熱綜合利用解決方案以及相關的裝備模型和系統介紹。在論壇交流環節，推出了1MW及以下、2MW及以上地熱ORC發電不同的系統設計方案，並提出地熱梯級利用、地熱風光互補系統、地熱+光熱互補系統等地熱能綜合利用解決方案，能夠為用戶提供系統集成+工程總承包模式的一站化服務，實現「交鑰匙」工程。

據了解，自1990年起，東方汽輪機在地熱發電領域不斷投入研發，堅持自主創新，目前已經擁有核心地熱發電汽輪機、ORC裝備及產業鏈優勢。未來，東方汽輪機將發揮優勢，推動建立大陸地熱發電產業體系，助力大陸地熱發電產業發展，為大陸乃至世界地熱發電領域提供核心動力裝備及綜合服務。

北京 鑰匙

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