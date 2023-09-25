推進大陸西部外貿升級 世界500強高管提建言

重慶市市長國際經濟顧問團會議第十七屆年會日前在渝召開。來自12個國家和地區的36位世界500強企業高管圍繞「內陸開放高地建設——外貿轉型升級的方向和路徑」，研討「提升產業產品國際競爭力」、「暢通國際經貿合作渠道」、「拓展多元化國際市場」等議題。

新華社報導，其間，多名企業高管就推進中國大陸西部地區外貿轉型升級，助力內陸開放高地建設提出了建議。

昕諾飛全球管理執行委員會成員、全球高級副總裁兼東北亞區總裁王昀說：「中國西南片區一直是我們重點投入的片區，如今，我們正尋找更多在中國投資的機會。未來，我們希望將昕諾飛的高效節能技術和智能互聯繫統應用到智慧城市建設中來，幫助建設內陸開放新高地。」

索德尚金融公司董事長兼首席執行官張如凌表示，重慶的現代製造業和資訊產業優勢比較強，具備較高的製造能力和技術實力。汽車及零部件、機電裝備、鋼鐵、航空航天等具有競爭力的產業集群為出口和合作提供了堅實的基礎。

「2022年重慶內陸開放高地建設發展報告」顯示，2022年，重慶市貨物進出口總額8158.35億元人民幣，創歷史新高，較上年增長2%；新設外商投資企業268家，實際使用外資18.57億美元。