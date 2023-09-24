談陸科創金融發展 尚福林籲：採「監管沙箱」試點

大陸近來面臨巨大經濟壓力，十三屆全國政協經濟委員會主任、原中國銀監會主席尚福林在談及科創金融發展時表示，發展科創金融是個系統性工程，要解決的是一個結構性問題，而不僅僅是一個技術問題。

他認為，中國金融體系在支持科技創新方面有巨大空間，建議採取「監管沙箱」試點的方式，探索符合中國國情的債權融資和股權融資的結合方式，可在一些地方突破、試點。

綜合陸媒報導，2023第五屆外灘金融高峰會22日至24日在上海召開。尚福林23日於會上指出，大陸金融體系結構與科技創新的需要仍有比較大的優化空間。其中，科創企業的特點是「輕資產、高投入、高風險」，對現有銀行體系構成較大的挑戰。在股權融資方面，資本市場規模遠遠小於銀行信貸市場。

尚福林認為，大陸資本市場發展仍不充分，市場短期行為多，缺少長期「耐心資本」。風險投資規模小，難以形成規模效應。對初創期和早期科技型企業關注和支援較少，更多著眼於成熟期的科技企業，追求IPO溢價。

對此，尚福林提到，不斷完善適應科技創新需要的現代化金融體系：首先，資本市場重要的是要提高上市公司質量和長期耐心資本的問題；第二，信貸市場要解決信貸資金的風險補償的問題。銀行科創貸款如果能突破現有的一些法律和機制障礙，對中國的科學技術發展，對於專精特新企業的發展將會起到非常巨大的推動作用。

要發展多層次資本市場，尚福林建議，增強對科技企業上市的包容性，支持科創板、新三板、北交所分層錯位發展，發揮轉板上市功能，暢通資本流通機制，提高市場活躍度與吸引力。還要，培育更多成熟機構的投資者，引進更多長期資本，增加保險等長期資金權益資產配置的權重與規模。再來，鼓勵私募投資基金產業規範健康發展，培養複合型專業人才，發現挖掘科創企業的市場價值。

另，尚福林分析，不論是美國還是德國，都有些相對成熟支持科技創新的做法。他說明，像是銀行和外部私募機構合作間接為科創企業提供信貸支持，再與私募機構共享股權收益。又或是銀行直接對科創企業進行股權投資，並透過參與公司治理的方式防止企業在財務等方面出現風險等等。

他強調，若希望降低試錯的成本，也可以考慮採取「監管沙箱」試點的方式，探索符合中國國情的債權融資和股權融資的結合方式，在一些地方做些突破、試點。