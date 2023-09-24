陸推新型工業化 結合數位經濟

在大陸持續挑戰西方科技封鎖之際，大陸全國新型工業化推廣大會廿二日至廿三日在北京召開。大陸國家主席習近平就推動新型工業化做出「重要指示」稱，要把建設製造強國和發展數位經濟、產業資訊化等有機結合，為「中國式現代化」構築強大物質技術基礎。

根據央視新聞報導，習近平的重要指示在會上傳達，大陸國務院總理李強出席會議並致詞。

報導稱，習近平指出，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌發展和安全，深刻把握新時代新征程推動新型工業化的基本規律，積極主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革，把高品質發展的要求貫穿新型工業化全過程。

習近平強調，推動新型工業化是一個系統工程。要完善中共黨委（黨組）統一領導、政府負責落實、企業發揮主體作用、社會力量廣泛參與的工作格局，做好各方面政策與要素保障，開拓創新、擔當作為，匯聚起推進新型工業化的強大力量，為全面建成社會主義現代化強國作出新的更大貢獻。

會議上，李強指出，要適應時代要求與情勢變化，凸顯重點、把握關鍵，提升產業鏈供應鏈韌性與安全水準，加速提升產業創新能力，持續推動產業結構優化升級，大力推動數位科技與實體經濟深度融合，全面推動工業綠化發展。

李強強調，要堅持深化改革、擴大開放，促進各類企業優勢互補、競相發展，發揮大陸全國統一大市場支撐作用，以主體功能區戰略引導產業合理布局，用好國內國際兩個市場兩種資源，不斷增強推進新型工業化的動力與活力。