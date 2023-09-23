促進民營經濟 陸再端22項措施

大陸商務部昨天表示，大陸八月商品銷售穩定回升、暑期居民出遊熱度較高，網路零售維持較快成長，以及農村消費加速恢復，拉動消費持續恢復與擴大，消費需求已有回溫之勢。

商務部昨天在網站發布消費促進司負責人解讀八月消費市場狀況。該負責人表示，大陸八月消費市場有四項特點。包括商品銷售穩定回升；二是服務消費較快成長，包含暑期居民出遊熱度較高，帶動餐飲、住宿、旅遊、交通等服務消費較快成長；三是新型消費快速發展，網路零售維持較快成長，今年前八月全國網路零售額九點五四兆元，年增長百分之十二點一；四是農村消費加速恢復。八月鄉村消費品零售額較去年成長百分之六點三。

另，繼七月中共中央、國務院推出壯大民營經濟卅一條措施，並在近日成立民營經濟發展局後，大陸國家市場監督管理總局近日再發布「市場監理機關促進民營經濟發展的若干措施」，以規範和引導民營資本健康發展，提振民營經濟發展信心。

據央視報導，「市場監理機關促進民營經濟發展的若干措施」共廿二項措施，聚焦五個面向，回應民營經濟各類關切。包括持續優化民營經濟發展環境、加強對民營經濟政策支持、強化民營經濟發展法治保障、推動民營經濟實現高品質發展、營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，加大宣傳等。

大陸國務院總理李強廿一日到北京參觀三家專精特新企業後指出，大陸經濟正處在高質量發展爬坡過坎的重大關口，必須進一步增強發展信心，保持轉型升級定力。

他強調，要進一步完善全要素的資源保障體系、全生命周期的服務管理體系和梯度成長的培育體系，針對企業在融資支援、稅收優惠等方面的訴求，推出更精準有效的政策。