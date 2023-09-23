習近平見阿塞德 中敘建戰略夥伴關係

杭州亞運會今晚開幕，大陸國家主席習近平昨天會見出席亞運會的敘利亞總統阿塞德等外國元首。會見中，習近平和阿塞德宣布建立中敘戰略夥伴關係，強調這是兩國關係「重要里程碑」，後者並稱願做中國長期堅定的朋友和夥伴。

央視新聞報導，習近平昨天會見阿塞德和科威特王儲米沙勒、國際奧委會主席巴赫等。會見阿塞德時，雙方共同見證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件，發表關於建立「中敘戰略夥伴關係」的聲明。

阿塞德表示，感謝中國政府給予敘利亞人民的寶貴支持，堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。敘方願以建立敘中戰略夥伴關係為契機，加強雙邊友好合作，密切在國際和區域事務中的溝通協調。

習近平說，中敘建立戰略夥伴關係，將成為兩國關係重要里程碑。他強調，願和敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持，支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊欺凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞展開重建，加強反恐能力建設，以「敘人主導，敘人所有」原則推動政治解決敘利亞問題，改善和其他阿拉伯國家關係，在國際和區域事務中發揮更大作用。

這是阿塞德時隔十九年首次訪華，且是在二○一一年敘利亞內戰爆發後，他率領的高級代表團成員包括外交部長、經濟和外貿部長等。美國之音報導稱，中方一直支持阿塞德政權，包括在敘利亞衝突中，和擴大其在中東的影響力。

大陸官媒「環球時報」昨報導稱，敘利亞內戰爆發以來被西方孤立，阿塞德很少外訪，中國社會科學院西亞非洲研究所研究員賀文萍形容，此訪證明敘利亞重返國際社會，打破外交孤立；中國西北大學中東研究所副教授王晉分析，敘利亞希望與中國大陸就一些務實的合作項目達成一致。

敘利亞二○一一年爆發反政府示威，阿塞德政權因被指控殘酷鎮壓民主抗議，遭西方國家制裁，今年五月敘利亞成功重返阿拉伯國家聯盟。