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德國擬禁5G網路用華為設備 陸使館：中國不會袖手旁觀

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
德國政府擬禁止電信商在5G網路中，使用華為及中興通訊設備，大陸駐德國大使館對此回應，中國「不會袖手旁觀」。（美聯社）
德國政府擬禁止電信商在5G網路中，使用華為及中興通訊設備，大陸駐德國大使館對此回應，中國「不會袖手旁觀」。（美聯社）

外媒日前引述德國政府消息人士的說法稱，德國內政部「出於安全考量」，擬自2026年起禁止電信商在5G網路中，使用華為及中興通訊的零組件，並強制已安裝的電信商更換設備，將在下周向內閣提出建議。大陸駐德國大使館21日對此回應，中國「不會袖手旁觀」。

路透報導，大陸駐德國大使館透過電子郵件回覆表示，如果德國政府真的決定朝這個方向前進，無法證明大陸產品對德國構成安全威脅，「我們不會袖手旁觀」。

陸使館稱，華為和中興通訊長期以來在德國的營運都符合德國法律。陸使館並強調，如果德國不合理地將大陸公司排除在外，這不僅違反了公平競爭原則，而且會同時傷害大陸和德國的企業。

路透20日引述華為德國分部的回應，批評德國內政部的做法將對德國的數位轉型產生負面影響，抑制創新，並顯著增加網路營運商的建設和營運成本。

大陸外交部發言人毛寧21日在例行記者會上也說，中方一貫反對任何國家將經貿科技問題政治化，我們認為各國都應當為各國的企業提供一個公平非歧視、透明的營商環境。

大陸官媒環球時報也在21日晚間發出社評，指限制甚至禁用華為、中興，明面上的理由一直就是所謂「國家安全問題」。而從2019年至今，華為、中興在西方受到了最嚴格的對待，「這些人幾乎是拿著放大鏡搞地毯式搜尋，挑華為、中興的刺，找它們的茬，努力了這麼久卻沒有任何收穫，這還不能說明問題嗎？從雞蛋裡是挑不出骨頭的」。

文章表示，華為、中興的設備部件事實上已經「逆向證明」了它們的安全性，而其設備在技術上的穩定性、可靠性和先進性，在成本上的高性價比都已是不爭的事實。不惜自殘，來限、禁華為和中興，屬於非理性行為。

文章指出，根據德方的數據，德國目前共有8.2萬個行動通訊站，其中約一半配備了華為技術，而華為在德5G網路設備佔比近六成，為德通訊基礎設施建設作出了積極貢獻。文章並引述業內人士分析稱，若德國要從現有的通訊網路中排除華為設備，可能會帶來高達50億歐元的巨大成本，還將使本就緩慢的德國行動通訊技術發展倒退數年。

文章強調，對德國來說，華為、中興不是風險，大陸更不是風險。德國是崇尚理性、講求科學的國家，我們希望在華為、中興的問題上也能如此。

德國 大使館 內政部

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