中歐經貿對話 電動車補助受關注

中國大陸商務部昨宣布，第十次中歐經貿高層對話廿五日將在北京舉行，由大陸國務院副總理何立峰與歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯，共同主持對話。

此前歐盟執委會主席范德賴恩十三日宣布，歐盟將對大陸外銷電動車展開「反補貼」調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商，這項宣布讓中歐經貿關係趨於對立，也使廿五日登場的中歐經貿高層對話更受關注。

范德賴恩當時指出，全球市場如今被廉價中國電動車淹沒，中國電動車的價格因人為的龐大政府補貼而壓低，讓歐盟的市場遭到扭曲。

北京隨即回批歐盟，指控歐盟相關措施是赤裸的保護主義行為，並警告歐盟此舉將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，將對中歐經貿關係產生負面影響。中方並宣布自十六日起，對原產於歐盟的進口馬鈴薯澱粉繼續徵收反補貼稅。

有分析認為，北京與歐盟衝突氣氛升高，恐成為另一地緣政治風險。而此項調查或將導致歐盟對大陸生產的電動車增收新關稅，所有非歐資廠包括在大陸設廠的車企，都可能受累。

上次中歐經貿高層對話是在去年七月舉行。當時，中歐雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、金融業雙向開放和監管合作等議題達成部分共識。