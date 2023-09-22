恒大風暴擴大 前副總裁被查

大陸房企巨頭恒大集團非法集資案有擴大之勢。繼恒大財富總經理杜亮等高層被捕後，曾任恒大集團副總裁兼恒大人壽董事長、現任中融人壽副董事長的朱加麟，已於日前被留置調查。陸媒披露，朱加麟的失聯或將掀開恒大與中融以互投交易輸送利益、逃避審查的案情內幕。

據大陸財新網報導，朱加麟是在十七日被帶走，目前處於失聯狀態。而根據其從業經驗，業內多推測與恒大、壽險相關案件有關。

朱加麟現年五十九歲，此前在大陸中信系任職逾卅年，期間有十三年曾在旗下的中信保誠人壽任職，二○一七年轉投恒大，並於二○一八年擔任恒大人壽董事長。雖然朱加麟在恒大任職十四個月後便閃辭，但仍保留恒大人壽董事職務。

二○二一年末，朱加麟加入另一家保險公司中融人壽。對於他的離任，業內當時有多種聲音，有人指與家庭有關，但也有消息指出，他認為恒大集團「風險太大」才選擇離開，急流勇退。不過，「藍鯨財經」指出，無論是在中信或中融人壽，其所在的公司與恒大均有著緊密聯繫。

報導指出，今年六月，北京銀保監局向中融人壽及高層送達了行政處罰決定書，對中融人壽祭出罰款三七○萬元人民幣的處分。指出中融人壽有七方面違法違規行為，包括編制虛假資料套取費用；利用投資謀取不當利益；違規將信託作為通道進行資金運用等，而違規行為之一的「以互投形式逃避關聯交易審查」，其對象機構便包含恒大人壽。

恒大風暴持續擴大，深圳警方日前宣布，對恒大旗下的財富管理服務平台恒大財富總經理杜亮，採取刑事強制措施，案件正在偵辦。在此之前，恒大人壽被由五家具大陸國資背景公司組成的海港人壽全盤接手。