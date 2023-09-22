北京領頭打造萬兆光網

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「尖端通信技術一行促百業。我們不能讓車等路，要讓路等車。」正在建設全球數位經濟標竿城市的北京，前瞻打造「全光萬兆」示範城市，將構建萬兆光網基礎設施體系並形成一張超低時延的全光網，為智慧金融、電子政務等應用提供強勁算力連接。

新華社報導，北京市通信管理局、北京市經濟和信息化局新近聯合發布《「光網之都，萬兆之城」行動計畫（2023-2025年）》，在大陸率先以政策文件形式推動通信基礎設施，從千兆光網向萬兆光網演進升級。

截至今年8月，北京5G基地台數10.36萬，每萬人5G基地台數47個，全域具備千兆寬帶接入能力。而超高清影像、自動駕駛、智慧城市等大寬頻、低時延、通感化業務的普及，對網路能力和質量提出更高要求。

北京計畫用3年力推F5G-A光通信技術發展應用，在千兆網路基礎上新增光感知與可視化、實時韌性聯接、綠色全光網特性，實現十倍寬頻、十倍能效、工業級時延與高可靠性和光通感一體的全面能力提升；緊密聯動產業園區，賦能金融、醫療、文旅、工業等行業領域，逐步成為網路能力、創新應用、前沿示範領先的「全光萬兆」示範城市，打造「全市1毫秒、環京2毫秒、京津冀3毫秒」時延圈。

透過推進全光城市、全光算力、全光企業、全光家庭、全光鄉村等「重點任務」，北京將建設新型信息通信基礎設施底座，賦能促進千行百業發展。

北京 基地台

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