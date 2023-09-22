高通營收銳減 兩岸都傳大裁員

美國晶片大廠高通今年營收和獲利銳減，高通上海公司近日傳出將「大規模裁員」，引起科技和財經界關注。高通公司昨向上海第一財經證實有裁員的計畫，但強調市場所傳「大規模」和「撤離」等說法過於誇大。陸媒引述分析，由於華為５Ｇ麒麟晶片回歸，預計高通二○二四年將完全失去華為的訂單，受衝擊最大。另據業界消息，台灣高通將在十月再啟動裁員兩百人計畫，規模也超過一成。

據悉，經營成本考量下，高通自去年底開始在全球進行裁員。去年十二月至今年三月，高通在美國加州總部裁員二三二名員工。五月宣布將在全球裁員百分之五，主要集中在行動部門。

業界傳出，台灣高通將在十月再啟動裁員兩百人計畫，裁員規模約是台灣高通現有員工總數一至二成，資遣費預計將為「Ｎ＋３」，比照勞基法措施。目前台灣高通裁員主要鎖定工程及研發單位等。台灣高通在截稿前尚未回應。

綜合第一財經、芯智訊等陸媒報導，相關人士透露，高通此次裁員主要對象是WiFi（無線通訊）部門，大約五十多人（包括軟體和驗證）將會全部裁掉，其餘每個部門將會裁員二成。補償標準為普通員工「Ｎ＋４」，無固定期限的資深員工「Ｎ＋７」，且沒有三倍封頂限制。

報導引述一名高通中國區員工說，此次中國區裁員是全球裁員計畫的一部分，預計全年將裁員百分之廿五。消息還稱，中國區的裁員並未局限於上海研發中心，而是全中國區可能都會涉及。

高通昨回應，鑒於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，公司預計將進一步採取調整措施。其中，主要措施將包括裁員，不過市場所傳「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等說法誇大其詞。調整措施將在二○二四財年上半年基本完成。

高通於一九九四年正式進入中國大陸，至今約卅年。高通進入大陸後，陸續在北京、上海、深圳和西安開設四家公司，並在北京和上海設立研發中心。資料顯示，目前高通在中國區的員工總數大約有五千人。

高通今年第三季財報顯示，總營收八四點五一億美元，比去年同期下降百分之廿三；淨利潤十八點○三億美元，大減百分之五十二。其中，手機業務、晶片業務占高通營收一半以上。

據報導，高通的手機晶片收入中，近六成來自大陸市場。如今隨著華為Mate 60系列手機發布，華為具備５Ｇ網速的麒麟晶片強勢回歸，對高通形成巨大壓力。

香港天風國際證券分析師郭明錤指出，華為在去年和今年分別向高通採購了兩千多萬片和四千多萬片搭載智慧手機的驍龍SoC晶片（系統單晶片）。他預計，明年高通將完全失去華為訂單。

郭明錤預估，明年高通對中國品牌手機SoC出貨量，將比今年減少五千萬至六千萬片，而且還會持續逐年減少。