陸造船3大指標 續居世界第一

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
根據大陸工信部發布，前8月大陸造船三大指標均保持兩位數增長。圖為大陸首艘國產大型郵輪愛達魔都號，日前進行完工驗證試航。（中新社）
根據大陸工信部發布，前8月大陸造船三大指標均保持兩位數增長。圖為大陸首艘國產大型郵輪愛達魔都號，日前進行完工驗證試航。（中新社）

中國大陸工業和信息化部運行監測協調局局長陶青20日在國務院政策例行記者會上介紹，今年前8月，大陸全國造船完工量、承接新船訂單、手持船舶訂單均保持兩位數增長。大陸造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的49%、68.8%和53.9%，繼續保持全球領先地位。

中新社報導，陶青表示，今年以來，裝備製造業是推動工業增長的主力，特別是高端裝備製造業發展勢頭向好，產業規模不斷擴大，一批標誌性裝備取得突破。高質量、高附加值的高端裝備產品競爭力提升，為外貿出口注入新動力，前8月，大陸造船三大指標全面增長；汽車出口持續增長，據統計，8月汽車出口40.8萬輛，同比增長32.1%。

大陸工業生產穩步恢復，企業效益逐步改善。陶青介紹，8月，大陸規模以上工業增加值同比增長4.5%，增速較上月加快0.8個百分點。從行業看，1-8月，41個工業大類行業中，27個行業增加值同比增長。占GDP比重前10的製造業行業中，有7個行業的增速高於大陸全國平均水平，10大行業對整體工業增長的貢獻率達到87.4%。

從地區看，1-8月，工業增加值規模排名前十五的大省中，有9個省分增速較上半年進一步加快。從9月以來工信部調度的用工用電等高頻數據看，無論是同比還是環比，工業生產都保持企穩回升的態勢。 　　

陶青還指出，工業平穩增長積極因素不斷累積，企業產銷銜接進一步暢通。

工業生產者出廠價格指數（PPI）持續收窄，8月降幅比上月進一步縮小1.4個百分點，規模以上工業企業產品銷售率為97.4%，已連續兩個月恢復至97%以上的水平。企業利潤降幅也進一步收窄。前7個月，規模以上工業企業利潤同比下降15.5%，但降幅已經連續收窄。

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