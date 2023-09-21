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陸經濟觸底？ 陸財經專家：為時尚早 穩經濟關鍵在信心

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
如是金融研究院院長管清友指出，大陸經濟的確在恢復，但恢復力度還不夠強勁，挑戰依然很大。（歐新社）
如是金融研究院院長管清友指出，大陸經濟的確在恢復，但恢復力度還不夠強勁，挑戰依然很大。（歐新社）

受到大陸8月部分經濟數據好轉，外界關注大陸經濟是否在8月觸底。第一財經報導，如是金融研究院院長管清友指出，大陸經濟的確在恢復，恢復力度還不夠強勁，挑戰依然很大。目前穩經濟的關鍵在於「穩信心」。

管清友認為，居民和企業的中長期貸款還比較弱，這兩個指標很重要。居民中長期貸款的走弱是個長期問題，因為對房地產的看法變了。

管清友表示，大陸經濟將長期處於與歐美周期錯位過程，以前大陸生產、歐美消費的大周期基本一致，但現在是歐美抑制通膨，中國大陸防止通縮，外部高利率、高通膨環境對資本的虹吸效應不容忽視，這也將深刻影響大陸經濟未來幾年的發展。

對於輿論普遍認為大陸穩經濟的關鍵要從房地產著手，管清友表示，房地產的下滑對整個經濟的拖累是比較明顯的，但即使恢復到最寬鬆的階段，再靠房地產拉動經濟也是不現實，因為大陸大基建時代已過去。

管清友說，目前問題在於仍未恢復到房地產市場相對正常的狀態，有些城市還未取消限購限售，政策制定和行業期待相差還比較大，無論能否拉動經濟，房市不恰當的限售限購現象應該取消。但從另一方面來看，房地產鬆綁也不足以拉動經濟，未來要適應短期經濟下滑的情況，動能轉換的階段，關鍵仍在於恢復信心。

管清友認為要看清大陸經濟的三個特徵：一是目前處於百年未有之大變局，是前無古人的變化；二是在轉化過程中，許多行業受到很大衝擊，必須從政策上盡可能減少震盪；三是經濟的核心問題不是常講的「三駕馬車」（貿易、投資與消費），而是一個活躍的市場、一個活躍的市場機制、一個比較良好的政府和市場關係，以及大家覺得明年比今年好、明天會更好的信心。

房地產 通膨

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