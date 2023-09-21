快訊

2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

蔚來李斌：二代NIO Phone已在研發 後續還會推出耳機

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蔚來汽車董事長李斌在發布會後透露，第二代NIO Phone 已進入研發狀態，後續「肯定會做」耳機產品，但很可能不會有蔚來手表。（證券時報）
蔚來汽車董事長李斌在發布會後透露，第二代NIO Phone 已進入研發狀態，後續「肯定會做」耳機產品，但很可能不會有蔚來手表。（證券時報）

蔚來汽車21日發布旗下全新智慧手機「NIO Phone」，售價為人民幣6,499元起（約新台幣2.9萬元），並於9月28日發貨。該公司董事長李斌在發布會後透露，第二代NIO Phone 已進入研發狀態，後續「肯定會做」耳機產品，但很可能不會有蔚來手表。

IT之家報導，李斌表示，經過評估之後，發現很長時間內「做不過」蘋果 Apple Watch 等產品。「我說我做一個手表就能幹得過它（蘋果），這個好像有點難啊，我們還是知道自己有幾斤幾兩的優勢的，有哪些相對優勢。」

李斌補充，如果做一個特別便宜的手表，或者簡單只是「為了做一個手錶而做一個手錶」，好像也「不是蔚來的風格」。

李斌還笑稱，蔚來手機「0 廣告」是因為他老婆被某大陸國產手機廣告「整瘋了」。此外，針對有人建議，蔚來可考慮推出一個「NIO生態」的觀點，李斌回答稱，「生態」這個詞要慎用。

廣告 老婆 售價

延伸閱讀

「假女兒」討錢買名牌 富爸爸匯432萬當生日禮物險遭詐

蔚來手機發布 李斌：實現車與手機互動 可代替車鑰匙

蘋果iPhone傳原要增添股票交易功能 卻因這個原因擱置

賽事心得／大腳ㄚ鐵人兩項 全力以赴、目標就是要完賽

相關新聞

高通上海傳大規模裁員 最高賠償N+7且無三倍封頂限制

今年以來全球智慧型手機市場持續不振，對國際晶片大廠高通（Qualcomm）造成巨大壓力。陸媒指出，自本周起，大陸各大社群...

再次調整！ 華為靳玉志接任BU執行長 余承東升任董事長

華為智慧汽車解決方案BU（Business Unit）4年內多次業務大調整。陸媒指出，9月20日，華為光產品線總裁靳玉志...

恆大集團涉案風波擴大 前副總裁兼壽險董座被查

繼恆大財富總經理杜亮等高層主管被查後，中國媒體報導，曾任恆大集團副總裁兼恆大人壽董事長、現任中融人壽副董事長的朱加麟，日...

8月鎵鍺出口歸零 陸商務部：已准符規定若干出口申請

北京自8月起正式限制其重要金屬鎵、鍺等晶片關鍵材料出口後，外媒近期表示，8月鍺和鎵產品出口呈現「歸零」狀態。大陸商務部表...

美聯準會暫停升息 人民幣兌美元再跌破7.3

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布9月暫停升息，但預期今年還會升息一次。受此影響，美元指數走強，人民幣兌美元匯率今天再...

蔚來李斌：二代NIO Phone已在研發 後續還會推出耳機

蔚來汽車21日發布旗下全新智慧手機「NIO Phone」，售價為人民幣6,499元起（約新台幣2.9萬元），並於9月28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦