蔚來李斌：二代NIO Phone已在研發 後續還會推出耳機
蔚來汽車21日發布旗下全新智慧手機「NIO Phone」，售價為人民幣6,499元起（約新台幣2.9萬元），並於9月28日發貨。該公司董事長李斌在發布會後透露，第二代NIO Phone 已進入研發狀態，後續「肯定會做」耳機產品，但很可能不會有蔚來手表。
IT之家報導，李斌表示，經過評估之後，發現很長時間內「做不過」蘋果 Apple Watch 等產品。「我說我做一個手表就能幹得過它（蘋果），這個好像有點難啊，我們還是知道自己有幾斤幾兩的優勢的，有哪些相對優勢。」
李斌補充，如果做一個特別便宜的手表，或者簡單只是「為了做一個手錶而做一個手錶」，好像也「不是蔚來的風格」。
李斌還笑稱，蔚來手機「0 廣告」是因為他老婆被某大陸國產手機廣告「整瘋了」。此外，針對有人建議，蔚來可考慮推出一個「NIO生態」的觀點，李斌回答稱，「生態」這個詞要慎用。
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