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8月鎵鍺出口歸零 陸商務部：已准符規定若干出口申請

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸商務部發言人何亞東。（截自中國網直播）
圖為大陸商務部發言人何亞東。（截自中國網直播）

北京自8月起正式限制其重要金屬鎵、鍺等晶片關鍵材料出口後，外媒近期表示，8月鍺和鎵產品出口呈現「歸零」狀態。大陸商務部表示，現階段已批准符合規定的若干鎵、鍺相關物項的出口的申請。

大陸商務部於21日舉行九月份第三次例行記者會。日本共同社記者於會上發問，據報8月份大陸鎵和鍺的出口資料為零。從8月開始，大陸對鎵和鍺進行出口管制後，是否有相關公司提出出口許可申請，還有，有沒有公司拿到了出口許可證明。

對此，大陸商務部發言人何亞東指出，自管制政策正式實施以來，商務部陸續收到企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請。目前，經依法依規審核，中方已批准符合規定的若干出口申請，相關企業已獲得兩用物項出口許可證。商務部將繼續依照法定程序對其他許可申請進行審核，並作出許可決定。

據路透報導，大陸自今年8月1日起正式限制鎵、鍺等晶片關鍵材料出口後，大陸8月鍺和鎵產品出口正式「歸零」。報導提到，大陸在8月都沒有出口鍛造鍺產品，而7月出口量為8.63噸，由於海外買家在限制措施之前爭先恐後鎖定供應，出口量則比6月增加一倍之多。

報導引述數據顯示，7月出口量為5.15噸，而2022年同月出口量則為7.67噸。一大陸鍺貿易商和一家鍺生產商透露，處理許可證申請大約需時45個工作天。他稱，上個月沒有向海外發貨，因為仍在等待許可證。

於此之前，大陸商務部與海關總署曾於7月3日共同宣布，決定對鎵、鍺等半導體相關重要物項實施出口管制，其中包括金屬鎵、氮化鎵、鍺外延生長襯底等八種鎵和六種鍺產品。

而公告內容更闡明，相關出口經營者必須按規定辦理出口許可手續，以及商務部應即時進行審查，自2023年8月1日起正式實施。

大陸商務部 材料 北京

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