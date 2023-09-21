再次調整！ 華為靳玉志接任BU執行長 余承東升任董事長

華為智慧汽車解決方案BU（Business Unit）4年內多次業務大調整。陸媒指出，9月20日，華為光產品線總裁靳玉志已於近期接任智慧汽車解決方案BU執行長一職，而余承東則擔任智慧汽車解決方案BU董事長一職。有知情人士透露，華為也對上述調整於該公司內部正式公告。

第一財經引述華為消息人士稱，上述消息屬實，華為內部於21日14時正式發文，證實上述調整的消息。他表示，此次調整，余承東升任汽車BU董事長，整體目的將要幫助華為在智慧汽車領域取得商業成功。「未來將持續加大對汽車相關領域的業務投入。」

消息人士補充，「靳玉志過去所帶領的部門在經營上表現很強，對於增加經營收入，緩解當下汽車業務的財務壓力或許是有辦法的」。從公開資料顯示，靳玉誌所主導的華為光產品線在光傳輸與接入領域，尤其在長距離光傳輸領域位居全球資優生行列。而華為每年在光產品線上的研發投入高達10億美元，顯現其在光通訊領域的重要性。

然而，從靳玉志將接手的車BU來看，獲利壓力可並不小。該業務單位自成立以來，已累計投入研發超過至少30億美元，但，其2022年營收僅人民幣21億元，僅佔總營收0.3%，而2023年上半年僅人民幣10億元，依舊僅佔總營收約0.3%。

據悉，靳玉志現任為華為科技有限公司副總裁、華為光產品線總裁、華為候補董事。他旗下的智慧車載光業務產品還包括AR HUD、智慧車燈等，與華為車BU有業務交集。報導稱，調整過後，屆時靳玉志將是車BU自2019年5月成立以來，繼王軍、余承東後的第三名負責人。

此外，報導提到，有業界人士認為，華為在此次管理架構調整後，余承東將從更高層面的角度協調汽車業務間的關係，隨著華為終端業務的逐步復甦，資源上也需要得力幹將主導車BU的經營。

余承東曾在今年上半年公開演講中表示，智慧網聯汽車只有兩三年的機會窗，如果沒抓住，將來這個市場就跟華為沒關係。他認為，「我們首先要幫助車廠成功，車廠不能取得成功我們是沒辦法取得成功的，這兩年的時間窗機會很重要，錯過這個村就沒這個店了」。他期盼，華為的汽車業務板塊到2025年時，可以盈利。

隨著上述變更，目前華為智慧汽車解決方案BU部分管理架構包括：華為終端BG執行長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東、華為光產品線總裁、智慧汽車解決方案BU執行長靳玉志、華為智慧汽車解決方案BU CSO王軍，以及華為智慧駕駛解決方案產品線總裁、智慧駕駛領域總經理李文廣。