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蔚來手機發布 李斌：實現車與手機互動 可代替車鑰匙

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
蔚來手機NIO Phone 21日正式亮相。（蔚來直播截圖）
蔚來手機NIO Phone 21日正式亮相。（蔚來直播截圖）

蔚來手機NIO Phone 21日正式亮相。蔚來汽車董事長李斌表示，不是因為手機公司都在造車，也不是因為蔚來造車不賺錢要用手機盈利，而是蔚來使用者需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機，輕鬆實現車與手機的互動，甚至可以代替車鑰匙，超越車鑰匙。

李斌在21日的NIO IN 2023蔚來創新科技日上指出，蔚來 NIO Phone手機搭載 SkyUI，採用全鏈路安全隱私保護，「0系統廣告，0 商業預裝」，是直接砍掉了廣告介面，也是為了提高隱私保護性。

他評價自家的蔚來手機NIO Phone，「談不上遙遙領先，但非常好用。」李斌也談到蔚來汽車與NIO Phone的關聯，「使用者需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機。透過蔚來手機，用戶可以輕鬆實現車與手機的互動，從而提高用車體驗。」

李斌提到，蔚來手機NIOPhone定位是一支旗艦手機，搭載高通驍龍8Gen2領先版，最高16GB+1T記憶體組合可選，配備6.81吋螢幕，支持1-120Hz可變刷新率，搭載5000萬廣角+超廣角+潛望長焦後置三攝。

蔚來汽車 鑰匙 手機

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