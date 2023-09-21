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陸能量產高階晶片？雷蒙多不贊同

聯合報／ 編譯葉亭均季晶晶黃淑玲／綜合報導

美國商務部長雷蒙多十九日表示，她對華為在她上月訪問中國大陸期間發表新機的做法感到「不悅」，但在美國看來，沒有證據指向大陸可以「量產」這款新機中搭載的高階晶片。

雷蒙多十九日在國會聽證會上說：「我們會利用所有可用工具，阻止中國發展不利美國的科技能力」。

華為發表的最新智慧手機Mate 60 Pro，經拆解後發現其中的麒麟9000s晶片採用中芯國際最先進的七奈米技術，美國商務部本月因而啟動對華為新機及其七奈米晶片的調查。彭博資訊報導，目前尚不清楚中芯國際供貨華為一事是否得到商務部許可，華為已被美國列入貿易黑名單。

雷蒙多說，她不會對任何進行中的調查發表評論，但只要發現企業可能存在違反美國出口規定的行為，商務部就會進行調查。

另外，Mate 60 Pro搭載的麒麟9000s晶片，顯示華為旗下海思半導體已具備自行設計晶片能力，似乎繞過美國對晶片設計軟體的管制。

英國金融時報報導，麒麟9000s配備的繪圖處理器和神經處理器都是海思開發，相較下，前一代麒麟9000晶片完全仰賴外商安謀設計。

關鍵因素之一是海思似乎已繞過美國對晶片設計軟體的管制。美國的制裁原本阻礙海思取得益華電腦等公司的電子設計自動化軟體，TechInsights分析師赫奇森說，「我們不知道他們是否非法取得，或是更有可能的，中國研發出自家工具」。

美國 中芯

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經濟日報社論／美中兩強交鋒 鬥爭風格迥異

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