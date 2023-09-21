痛失最自由經濟體 港府批評鑑不公

香港首度在「全球自由經濟體」評選中痛失首席，評選報告指出，香港經濟和其他自由度下降早就敲響警鐘，香港評分跌幅高於全球平均，預料在北京干預下香港還會繼續下滑。對此，港府強烈反彈，指該評選完全不符事實，公正性成疑。

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）公布「世界經濟自由度二○二三年度報告」，在一百六十五個經濟體中，香港首次失去第一名，被新加坡取代，跌至第二。香港今年整體評分為八點五五分，較去年跌零點零四分。

在五個評估大項中，「國際貿易自由」繼續排首位，「監管」排第三位，「政府規模」排廿一位比去年低，但評分上升。「法律制度和產權」依然排廿一位，「穩健貨幣」則名列十二位，比去年升一位。

報告指出，中國政府推出重大准入壁壘、外勞就業限制，及增加營商成本，導致香港「監管」評分下跌零點二五分。因應軍事干預法治的程度上升，對香港司法獨立和法院公正性的信心正被侵蝕，導致「法律制度和產權」下跌零點二分。

報告表示，往年已提及香港經濟和其他自由度下降敲響了警鐘，尤其是二○二一年實施的港區國安法。而香港的評分在兩年內已下降零點四分，跌幅遠超全球平均跌幅，可見很大程度與北京對香港實施新的嚴厲政策有關。

菲沙研究所的研究團隊分析稱，北京打壓異見人士，以及加強控制私人市場，無可避免削弱經濟自由度，預計將波及香港的評分在未來幾年進一步下跌。

對此，香港政府發言人強烈反彈並強調，香港是全球最開放和便利營商地方之一。報告有關中國大陸在港施加了新的重大准入壁壘等指稱，並不符事實，港府完全不認同。報告對香港國安法相關執法行動的評論，也屬偏頗，令其結論的公正性成疑。