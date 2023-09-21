經濟屢遭唱衰 叢亮：不會通縮

北京當局近來積極回應當前國際社會對中國經濟前景的擔憂。大陸國家發改委副主任叢亮昨日強調，中國大陸經濟持續回穩向好，今年以來乃至後期不存在、也不會出現通貨緊縮。他並稱，目前內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。

大陸國務院新聞辦公室昨日特別舉行記者會，對外說明中國整體經濟情勢和政策。叢亮指出，八月以來，面對世界經濟復甦動力不足、國內周期性結構性矛盾疊加等困難挑戰，官方打出了一套政策組合拳。

叢亮稱，隨著效果顯現，大陸八月規模以上工業增加值和社會消費品零售總額增速有所恢復，進出口降幅收窄，ＣＰＩ由降轉漲，ＰＰＩ和企業利潤降幅持續收窄，全國城鎮調查失業率小幅回落，製造業ＰＭＩ持續回升，「經濟運作的正面因素在累積、亮點在增多，社會預期有所好轉」。

叢亮特別強調，經歷三年疫情後，大陸經濟運作受內外多種因素影響，經濟恢復必然是一個「波浪式發展、曲折式前進」的過程。他並舉出過去面對亞洲金融風暴、金融海嘯例子，稱大陸「不僅屹立不倒，而且越發壯大」，相信「沒有過不去的坎」。

與北京當局砲口一致的還有大陸官媒，新華社十七起連續三日發表「中國經濟『放眼量』」系列評論文章反擊「中國經濟崩潰論」。所謂「放眼量」出自中共已故領導人毛澤東的詩詞，意指要以長遠的眼光去辨證問題。

新華社時評稱，這輪「唱衰」拿大陸經濟短期波動數據做文章，是企圖瓦解投資者對大陸市場的信心，把中國塑造為世界經濟「風險之源」。

文章稱，今年前八個月吸收外資雖年減百分之五點一，但全球外商投資兩位數下降，大陸依然是外商投資的熱土。新華社表示，許多發展中國家積極擴大對華合作，並將近期多位外國元首接連登陸訪問，解讀為是以行動為大陸投下「信任票」的證明。

文章強調，中國大陸將繼續成為吸引全球優質要素資源的強大引力場，成為全球產業鏈聚合平台與外商投資興業沃土。「過去幾十年來多次出現，並最終被事實反覆打臉的所謂『中國崩潰論』鬧劇，注定再度崩潰。」