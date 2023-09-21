今年1至8月 陸快遞業務增長15%
大陸國家郵政局19日發布的數據顯示，今年1至8月快遞業務量（不包含郵政集團包裹業務）累計完成814.6億件，同比增長15.9%。
中新社報導，1至8月大陸郵政行業寄遞業務量累計完成1009.6億件，同比增長13.1%。其中，快遞業務量（不包含郵政集團包裹業務）累計完成814.6億件，同比增長15.9%。
8月郵政行業寄遞業務量完成135.9億件，同比增長14.8%。快遞業務量111.6億件，同比增長18.3%。
1至8月，大陸郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成9708.5億元（人民幣，下同），同比增長10.4%。其中，快遞業務收入累計完成7488.1億元，同比增長10.7%。
8月郵政行業業務收入完成1226.2億元，同比增長10.0%。
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