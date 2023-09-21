無人駕駛 福州加速上路

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

19日，在福州新區舉辦的智能網聯汽車道路測試啟動儀式上，福建首批「閩AA試」自動駕駛網約車、公車測試牌照發布，標誌著福州新區成為大陸全國首批道路測試無人化、商業化政策落地的先行區，福建省首個規模化智能網聯道路建成區和自動駕駛場景落地示範區。

中新社報導，福州新區管委會副主任陳斌表示，為搶抓順應汽車產業新四化的重大機遇，福州新區以智能網聯新基建作為切入點，以多場景智能汽車示範應用為切入點，打造「單車智能+網聯賦能」的車路雲一體化示範區，為發展智能汽車產業奠定堅實基礎。下一步，福州新區將依託智能汽車產業科創基地，不斷提升創新能力、夯實產業基礎、加強人才培育，積極營造良好的政策生態環境，推進智能網聯汽車產業高質量、加速度發展，建成特色鮮明的智能汽車應用示範城市。 　　

啟動儀式現場發布了《福州市智能網聯汽車道路測試與示範應用管理實施細則（試行）》，福州新區發布開放路網及測試邀請，福州新區管委會向福州市電子信息集團授予福州新區智能網聯汽車示範運營管理中心，向福州市公共交通集團授予福州新區智能網聯公共交通運營單位。

車道 管委會 福建

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