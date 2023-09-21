廣州2大母基金 簽約逾400億元

2023廣州產業母基金大會19日舉行。規模1500億元（人民幣，下同）的廣州產業投資母基金、500億元的廣州創新投資母基金首批合作子基金和部分投資項目簽約落地，簽約規模逾400億元。

中新社報導，廣州是華南地區工業門類最齊全的城市，2022年實現規上工業總產值2兆3468億元，已形成6個產值超千億元的先進製造業集群。

上述兩大母基金於今年2月成立、8月發布管理辦法，目前已達成協議超600億元。

規模高達1500億元的廣州產業投資母基金主要投向新一代信息技術、智能與新能源汽車、生物醫藥與健康、智能裝備與機器人、軌道交通、新能源與節能環保、新材料與精細化工、新消費等領域。重點合作頭部專業投資機構、產業龍頭、鏈主企業。

規模約500億元的廣州創新投資母基金，則偏重「投早、投小、投科技、投創新」，推動天使投資和種子投資、人才與科技成果轉化，重點合作知名大學、科研院所、新型研發機構、領軍人才/科學家、優秀早期投資機構。

本次大會簽約總規模超過400億元，包括產業母基金合作簽約的子基金8家、創投母基金合作簽約的子基金7家、落地產業項目6家、高端智庫4家，其中有過半項目落地廣州黃埔區。

產業投資母基金與國新基金、廣汽資本、IDG資本、中銀資產、君聯資本、中金資本、峰瑞資本、武岳峰科創8家機構正式簽約。

創新投資母基金合作簽約的子基金7家，合作方中包括四家研究院。

上述兩大母基金的發起方廣州產投集團董事長高東旺表示，該集團在運營在建設園區總面積超過65萬平方公尺，為創投項目提供落地的物理空間和發展載體；為投資企業提供全要素設計、全過程陪伴、全周期服務；併發揮國有資本引領帶動作用，撬動社會資本，以投促引、以投促產、以投促創。

高東旺還透露，本次簽約項目經嚴格篩選，堅持各方未履行決策程序的不簽、項目沒有明確目標任務或投資額度的不簽、產業項目聯動市區落不了地的不簽。