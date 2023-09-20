華為任正非：美制裁是動力

華為近期推出具備５Ｇ網速的新款手機，其中使用中芯國際製造的七奈米麒麟9000s處理器，被視為突破美國封鎖。華為創辦人兼執行長任正非日前在國際大學生程式設計競賽（ＩＣＰＣ）的談話昨天曝光，他表示，美國的制裁是壓力也是動力，經過四年攻堅，華為基本上建立自己的平台，將來一定會和美國平台互聯互通。他還將蘋果形容為華為的老師。

據大陸證券時報報導，任正非在ＩＣＰＣ談及被美國制裁時表示，美國制裁對華為來說確實是壓力，但壓力也是動力。打壓之前，華為把基礎平台建在美國。經過這四年的攻堅，廿萬名員工的拚搏，華為基本上建立了自己的平台，將來和美國的平台不一定在同一個基礎上運行，但互聯互通是一定的。

被問到是否為蘋果「果粉」，他透露，因為女兒在美國讀書，若不用蘋果，上課就很不方便。他說，我們不要排外，我們也常常探究蘋果的產品為什麼做得好，也能看到我們與蘋果之間的差距。他認為，有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會，「如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過」。

他還說，當今科學和技術的邊界愈來愈接近，科學轉化為技術的時間愈來愈短，若等大學把理論完全研究明白再去進行技術開發，就沒有先發優勢。華為每年約投入三十至五十億美金用於基礎理論研究。