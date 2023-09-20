熊貓消費節 德陽館4天引資600萬

2023消費提振年金秋購物節暨第二屆四川國際熊貓消費節主題展，近日在成都世紀城新國際會展中心舉辦。其中，以「蜀里安逸悠然至德」為主題的德陽館，吸引了眾多觀眾駐足，種類豐富的德陽產品銷售火暴。

本屆消費節主題展由巴風蜀韻、電商全球購、味美四川、綠色出行、戶外潮玩5個板塊組成。共有38個國家和地區以及大陸14個省（區、市）的659家企業及品牌參會參展，還專設了西班牙、匈牙利、澳洲、白俄羅斯等7個國家館。四川省內的樂山、綿陽、德陽、宜賓、瀘州、南充、達州7個區域中心城市也悉數參展。

德陽館位於會展中心9號展館，展區面積300平方公尺，設置促消費建設成果展示區、特色消費品展銷區和現場互動體驗區。參展企業27家，展出了三星堆文創、綿竹年畫等德陽特色文創產品，以及德陽醬油、天府花生等歷史悠久的德陽特色食品，品類達到70餘種，全面展示德陽加快構建全域消費新格局、打造引領消費新地標、培育生活消費新場景的亮點成效。據初步統計，德陽館4天的現場成交和意向採購共計600萬元人民幣。

據了解，下一步，德陽將充分借助國際熊貓消費節的影響力，在德陽開展特色商品展、特色促消費活動等配套活動。